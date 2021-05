El ídolo de Boca y vicepresidente segundo del club Juan Román Riquelme se reunió esta mañana al termino de la practica con el plantel para darle un mensaje de motivación de cara al superclásico, en tanto que Miguel Ángel Russo sigue sin dar señales sobre el esquema defensivo a utilizar.



En la reunión que duró cerca de 20 minutos, en una de las canchas auxiliares del predio de Ezeiza, solo hablaron Riquelme, Russo y Raúl Cascini, según le comentaron a Télam allegados al cuerpo técnico.



La charla fue de apoyo al plantel y se les pidió a los futbolistas que tengan en su cabeza solo el encuentro del fin de semana, más allá de que después vienen dos partidos importantes por Copa Libertadores.



Desde su llegada como dirigente al club que le dio la fama como futbolista, esta fue una de las pocas veces que Román tuvo una reunión grupal con cuerpo técnico y jugadores.



En febrero hubo una crisis entre algunos de los integrantes del departamento de fútbol y referentes del plantel y desde ahí no era fluido el dialogo entre las partes.



La charla de hoy demuestra la importancia que para el "mundo Boca" representa este superclásico, al margen de que un mal resultado no modificaría por lo menos hasta junio la continuidad del entrenador y algunos jugadores.



También influye el peso de la historia de los últimos años, ya que en los seis mano a mano de eliminación siempre se impusieron los dirigidos por Marcelo Gallardo.



En la dirigencia "xeneize" saben de la importancia anímica que para el plantel y para los hinchas tiene cortar esta racha, sin olvidar que el gran objetivo es ganar la séptima Copa Libertadores.



En cuanto al equipo, el técnico sigue sin mostrar las cartas del posible esquema a utilizar, si línea defensiva de tres o cuatro, y de eso dependen los jugadores a utilizar en ambas variantes futbolísticas.



En el entrenamiento de esta mañana volvió a mezclar titulares con suplentes y luego ubicó una base de habituales titulares pero sin mostrar quienes serán los que estarán desde el inicio ante River.



Comparando aquellos que jugaron contra el equipo paulista y dentro de los dos esquemas, se estima que Nicolás Capaldo va a volver en lugar de Julio Buffarini, de no muy buena tarea en la derrota ante Santos por 1 a 0 del martes pasado.



También se supone que Marcos Rojo, quien en la caída ante Santos ingresó en los últimos diez minutos, estaría desde el comienzo.



De jugar con línea de cuatro el exManchester United entraría por Lisandro López y si se arma una línea de tres sería López-Izquierdoz y Rojo. En ese caso podría salir Cristian Pavón, ya que parece que el técnico quiere mantener a los juveniles Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra.



Así, adelante estarían Sebastian Villa y Carlos Tevez, ambos de bajo nivel en el último partido de Copa Libertadores.



Los que jugarían serían Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Sebastian Villa y Carlos Tevez, con la duda de López o Pavón de acuerdo a la línea defensiva que elija Russo.



En el último superclásico, disputado el 14 de marzo con empate 1 a 1 en el Interzonal por la Copa de la Liga, la línea defensiva la integraron Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz. Y en menor medida se baraja la chance de que el colombiano Jorman Campuzano ingrese por el juvenil Medina.



En cuanto a confirmaciones, el colombiano Edwin Cardona estará entre los concentrados y aumentan sus chances para que pueda estar en el banco de suplentes el próximo domingo.



Cardona, de 28 años, se sometió a chequeos cardiológicos post coronavirus en los que arrojó una miocarditis leve, por lo cual no realizó esfuerzos de alta competencia durante 14 días, según detalló el cuerpo medico del club.



El talentoso volante era una de las principales figuras de Boca, con actuaciones descollantes como en el triunfo sobre Vélez en Liniers por 7-1, y luego sufrió una lesión muscular para después contagiarse coronavirus. Eso lo apartó del equipo hasta que se recuperó y surgió el problema cardiológico.



Su último partido fue contra Unión el 11 de abril pasado, esa noche había vuelto de su lesión y jugó apenas 45 minutos en la derrota de Boca por 1 a 0 en Santa Fe.



El arquero Esteban Andrada -quien regresó ayer al país tras haber dado negativo el PCR que le realizaron en Ecuador luego de haber estado aislado 10 días por tener coronavirus, se sometió a estudios cardiológicos y también podría estar concentrado.



El plantel xeneize volverá a las prácticas mañana desde las 10, en el complejo Pedro Pompilio, en Casa Amarilla, y al término de la misma los futbolistas se irán a sus casa para luego a las 20 concentrarse en un hotel del barrio porteño de Monserrat.





Boca juega de local ante River el próximo domingo, desde las 17.30, por los cuartos de final de la Copa de la Superliga y con el arbitraje de Facundo Tello.

Por el lado de River, el entrenador Marcelo Gallardo concentrará mañana a sus jugadores para enfrentar el sexto mano a mano definitorio ante Boca con la racha invicta de haberlos ganado todos -incluyendo dos títulos- desde que asumió en junio del 2014.



Sin el equipo confirmado y con la duda sobre el sistema táctico que va a utilizar el domingo en la Boca, por los octavos de final de la Liga Profesional, el Muñeco sabe que no será el último superclásico porque está pendiente el cruce de octavos de la Copa Argentina.



El primero de los cruces con Gallardo como DT de River fue en 2014, en las semifinales de la Copa Sudamericana, con igualdad sin goles en la Bombonera y triunfo de River en el Monumental con gol de Leonardo Pisculichi, tras el penal atajado de Marcelo Barovero a Emanuel Gigliotti.



En 2015 se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Libertadores con triunfo en la ida en el Monumental 1-0 tras gol de Carlos Sánchez de penal y con la suspensión en la vuelta en la Boca tras los incidentes del gas pimienta.



Por torneos locales jugaron una final en marzo de 2018, en la Supercopa que enfrentaba a los ganadores de la Copa Argentina y el Campeonato, y River ganó 2-0 con tantos de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.



En la Libertadores del 2018 hubo otra final con un 2-2 en la ida con goles de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz en contra y la vuelta que se jugó en Madrid la ganó 3-1 en tiempo suplementario con goles de Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo "Pity" Martínez.



La última vez que se cruzaron fue en 2019, en las semifinales de la Libertadores, con triunfo por 2-0 en la ida en Núñez con tantos anotados por Ignacio Fernández y Rafael Santos Borré y en la revancha pasó a la final por diferencia de gol tras caer por 1-0 en la Bombonera.



Además los historiadores asumen que en total son 18 los cruces mano a mano desde la era previa al profesionalismo y que la tercera parte de los mismos se terminó dando en estos años de Gallardo al frente del plantel.



Los datos históricos totales de los mano a mano superclásicos registran que River eliminó a Boca en 13 oportunidades y solamente fue eliminado 5 veces, con 11 enfrentamientos a nivel local y 7 a nivel internacional.



En el plano local, como lo serán el partido del domingo por la Copa de la Liga y el de Copa Argentina (que aún no tiene fecha), River suma una amplia superioridad a favor ya que lo eliminó en nueve ocasiones y solamente perdió dos veces, en el Nacional 69 y en la Copa Británica de 1946.



Con estos antecedentes históricos en la previa de un nuevo superclásico, el plantel se entrenó en el River Camp por la mañana con tareas físicas y tácticas en espacios reducidos de las que no participó Gonzalo Montiel con una contractura en el isquiotibial izquierdo.



Sin embargo, el lateral, que es una pieza clave para Gallardo, hizo algunas pruebas específicas con pelota y respondió sin dolores. En las próximas horas se va a determinar si lo suman a la lista de concentrados.



En cuanto al posible equipo, las dudas pasan por el sistema táctico que puede incluir a Jonatan Maidana en la zaga central en un 3-3-2-2 o con Julián Álvarez entre los delanteros para un 4-3-3 que usó en una decena de partidos de la temporada.



Así el probable equipo sería con Franco Armani, Milton Casco, Maidana ó Álvarez, Paulo Díaz, David Martínez y Fabricio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.



Además serían citados para el partido: Germán Lux, Enrique Bologna, Alex Vigo, Leonardo Ponzio, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal, José Paradela, Benjamín Rollheisser, Agustín Fontana y Federico Girotti.



Los jugadores que estén en la lista de concentrados se entrenarán mañana a la tarde en el Estadio Monumental con los trabajos de pelota parada y luego irán al Faena Hotel, desde donde se trasladarán a la Bombonera el domingo.



En cuanto a los testeos habituales de los viernes, el plantel dio resultados negativos, en tanto que fue aislado el entrenador de arqueros, Carlos “Tato” Montes, y varios de los empleados de la cocina, quienes dieron positivo en coronavirus.