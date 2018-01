Imagen repetida. Cabizbajos, los jugadores de River se retiraron anoche del campo de juego tras perder ante Huracán. La imagen se había repetido en la primera parte del torneo y se mantiene en el reinicio de la Superliga.

Huracán derrotó a River por 1 a 0 y quedó cuarto y en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019 mientras que el "Millonario" quedó a 18 puntos de su clásico rival, tras disputarse ayer en Parque Patricios el clásico correspondiente a la fecha 13 de la Superliga Argentina de Fútbol. Ignacio Pussetto convirtió de penal a los 28 minutos de la etapa inicial el único gol del encuentro.



El primer tiempo fue parejo y pese a que por momentos River funcionó mejor, luego del gol del "Globo" le costó volver a entrar en partido y reiteró la mala imagen que mostró sobre el cierre del primer semestre y por la que hoy está a 18 puntos de Boca.



Lo bueno del "Millonario" estuvo en los destellos de Gonzalo "Pity" Martínez y el buen entendimiento de la dupla de ataque conformado por Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco, que no anotaron por los cierres de los defensores y las intervenciones de Marcos Díaz.



Los problemas estuvieron en el medio campo ya que hubo algunos aportes de Enzo Pérez, pero poco y nada de "Nacho" Fernández, que se sintió incómodo por derecha, y hubo pocas proyecciones de los laterales Marcelo Saracchi y Gonzalo Montiel.



Huracán se ubica en puestos clasificatorios a Copa Libertadores amparado en el buen primer semestre del torneo y ayer encontró el gol tras un penal ejecutado por Ignacio Pussetto, la joya de Parque Patricios, para quedar cuarto a nueve puntos del "Xeneize".



Ya en el complemento el entrenador Marcelo Gallardo dispuso el ingreso y consecuente debut del delantero Lucas Pratto, el refuerzo más caro de la historia del club de Núñez, para buscar el empate, pero el ex San Pablo mostró poco en sus primeros 30 minutos con la "Banda". Luego el "Muñeco" mandó al campo al delantero uruguayo Rodrigo Mora, quien volvió a jugar tras una inactividad de ocho meses, pues no jugaba desde el 14 de mayo de 2017. Ni así pudo River, que si bien no mereció perder sigue mostrando muchas debilidades.

Claves

Sin definir

River jugó mejor los segundos 45 minutos y por momentos arrinconó a Huracán, pero la impericia a la hora de definir y las intervenciones de Marcos Díaz, la figura del partido, le impidieron empatar. En la próxima fecha, el Millo jugará ante Olimpo.

Lejos de todo

Huracán terminó la fecha en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019 y se alejó de los promedios. River no sólo se alejó de la pelea por el título local sino que para ingresar al torneo deberá buscar por la Copa Argentina o la Libertadores 2018.

Zuculini, sin poder dormir por River

El mediocampista Bruno Zuculini, inminente refuerzo de River Plate, afirmó ayer que no tenía intenciones de regresar al fútbol argentino, pero sostuvo que fueron "muy importantes" los llamados del club de Núñez y su entrenador, Marcelo Gallardo. "No tenía la intención de volver, porque estaba cómodo con mi hermano (Franco) en Hellas Verona de Italia, pero cuando te llama Gallardo, te quiere River, es muy importante. Eso inclinó la balanza y además hacía cuatro años que no veía a la familia", manifestó en el aeropuerto internacional de Ezeiza tras su arribo al país.

Zuculini, de 24 años, reveló que estuvo "dos o tres días sin dormir" por su transferencia a River y manifestó su satisfacción por su vuelta al fútbol local luego de su paso por Racing Club entre 2010 y 2013. "Veo siempre al fútbol argentino y me gusta. Vengo bien predispuesto, aportaré trabajo porque en River corren mucho en el mediocampo y quiero seguir ganando cosas importantes", apuntó Zuculini.