Derecho. Santos Borré festeja la apertura del marcador para River en un partido muy atractivo en el José Amalfitani. El equipo de Marcelo Gallardo sumó la segunda victoria en fila.

River (25 puntos) obtuvo anoche el segundo triunfo consecutivo en el torneo al superar por 2-1 a Vélez (28), en un partido correspondiente a la 17ma. Fecha de la Superliga. En Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo otro matiz de confianza, tras la victoria alcanzada a mitad de semana, a expensas de Godoy Cruz, en Mendoza (4-0).



El primer período exhibió un nivel irregular, con dos equipos que presionaron alto, pero que no alcanzaron la fluidez en los últimos metros. En ese contexto, el equipo del DT Heinze, que se paró con un dibujo táctico 3-4-3, aprovechó la velocidad de Agustín Bouzat para buscar el desequilibrio, además de la gambeta hacia adelante del "Monito" Vargas, que se movió en forma incisiva por la izquierda. Ese mejor accionar del conjunto local pudo haberse traducido en diferencia favorable, a los 24m., cuando Robertone le robó una pelota en el sector defensivo a Pinola, quien lo tocó levemente en el área. El árbitro Darío Herrera sancionó penal. La ejecución, a cargo de Salinas, fue recta. Armani, con los pies, ahogó el grito. La chance más clara que tuvo River en esos 45" iniciales fue un disparo débil del uruguayo De la Cruz, que se fue desviado.



El conjunto "millonario" encontró el camino del gol apenas arrancó el complemento, cuando De la Cruz ensayó su mejor maniobra y habilitó a Borré, que definió con categoría ante la salida de Lucas Hoyos. La ventaja le otorgó confianza a un elenco de Núñez que adquirió soltura, a pesar de que los pibes velezanos no rehusaron a seguir atacando. En el minuto 39, Matías Suárez avanzó por el sector izquierdo, ingresó al área y fue derribado por Gastón Giménez. La fuerte ejecución de Quintero marcó el 2-0 que definió prácticamente el pleito. El gol del chico Barreal, ya en tiempo de descuento, sirvió para entregarle un pequeño mimo al Fortín. En la próxima fecha, River será local el domingo ante el líder Racing, mientras que Vélez visitará a Huracán, el viernes.

El estudio de Armani

El arquero Franco Armani fue la gran figura en el triunfo de River 2-1 sobre Vélez en el José Amalfitani. Le tapó un penal a Salinas y desde ahí el Millonario levantó y pudo doblegar al Fortín en la segunda parte. "No fue terminar con la mufa porque sabemos que los penales son muy complicados de atajar. Me tenía fe, había visto al pateador así que decidí aguantarlo, no me jugué antes. Por suerte, él decidió pegarle fuerte y cruzado, y lo pude contener al remate con las piernas", relató el arquero.

"Estamos muy contentos con el triunfo", aseguró sobre la nueva victoria en la Superliga, y agregó: "La victoria en Mendoza nos dio confianza y hay otro ánimo. Hay que seguir trabajando y por este camino que empezamos a recorrer".

Y cerró: "Estuvimos tranquilos, jugamos como entendemos que es lo mejor. Sabemos que Vélez presiona, no te deja jugar y te ahoga en sectores claves del campo de juego. Entonces supimos mantener la tranquilidad, buscar espacios y fuimos concretos a la hora de definir".