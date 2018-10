Goleador. Ignacio Scocco terminó ganándole la pulseada a Pratto y comandará el ataque de River en el crucial partido de ida de semifinales de la Libertadores contra Gremio.

River Plate prepara toda su artillería para frenar al Gremio, actual campeón, en un promisorio partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América a jugarse esta noche desde las 21,45 en el estadio Monumental, en Buenos Aires. En los cuartos de final, River se deshizo de Independiente (0-0 y 3-1), mientras que Gremio pasó por encima de otro argentino, Atlético Tucumán, al que venció en ambos cotejos (2-0 y 4-0).



Así como lo hizo contra el "Decano" tucumano, Gremio se acostumbró en los últimos tiempos a los duelos a todo o nada contra equipos argentinos. En octavos de final eliminó por penales a Estudiantes de La Plata luego de un triunfo con angustia en Porto Alegre, y en la definición del año pasado superó a Lanús y a Godoy Cruz, con triunfos en los cuatro cotejos. Frente a River, Gremio intentará prolongar la serie exitosa contra rivales argentinos, más allá de que Estudiantes estuvo a segundos de dejarlo fuera de la Libertadores, en lo que hasta aquí fue el examen más riguroso que soportó el defensor de la corona continental.



Gremio llega a Buenos Aires con la misión de rescatar al menos un empate, con el lastre de no poder contar para este partido trascendental con dos figuras importantes como Everton y Luan, descartados por lesiones, aunque el segundo acompañó a último momento al plantel en el viaje a suelo argentino.



"En el entrenamiento Everton demostró que no está al cien por ciento y no lo vamos a apurar. Tenemos que pensar en el resto de la temporada", destacó el entrenador Renato Gaúcho luego del empate 1-1 contra América Mineiro por el Brasileirao, en el que Gremio está quinto, casi sin chances de pelear por el título.



Con la misión de evitar un tropiezo, el once gaúcho apelará a la seguridad del arquero Marcelo Grohe, y a la solidez de la pareja central que componen el argentino Walter Kannemann y Pedro Geromel. Con la misión de reconquistar la Copa Libertadores que alzó por tercera y última vez en 2015, River tiene planeado lanzarse al ataque frente a Gremio, más allá de que el viernes pasado dejó su invicto de 32 partidos oficiales en Santa Fe, donde perdió 1-0 con Colón por la Superliga local. Un mal paso con razones.



En Boca, Zárate asoma



El empate ante Rosario Central quedó rápidamente en el olvido porque lo mejor está por venir. Cada vez falta menos para el partido de mañana ante Palmeiras, por la ida de una de las semis de la Copa Libertadores, y Guillermo tiene casi definido el once que jugará en la Bombonera (21.45). En el lateral derecho, Leonardo Jara, a pesar de que viene de recuperarse de un desgarro, le está ganando el puesto a Buffarini. Mientras tanto, la probable duda está arriba.



De esta manera, si bien todo quedará definido en el trabajo táctico de hoy, Mauro le saca ventaja al colombiano para jugar desde el arranque. Por otro, Pablo Pérez trabajó diferenciado por segundo día consecutivo por un golpe en uno de sus talones, pero será titular. Así, el equipo para jugar ante Palmeiras que se definirá hoy es: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Wanchope Abila y Zárate.





El historial

Números clásicos

Jugaron 14 veces por torneos internacionales, con cinco victorias para el Millo, dos empates y siete triunfos para los de Porto Alegre. Con el árbitro Carrillo, River jugó 4 veces y ganó todas.



Al frente



"Vamos a ser avasallantes en nuestra cancha y con nuestra gente. Esa va a ser la idea. Será duro, pero sabemos que tenemos calidad técnica en los jugadores y buen manejo de pelota. Gremio es el último campeón, pero le tengo mucha fe al equipo para que se dé un resultado positivo y después ir a pelear a Brasil", expresó Gallardo.