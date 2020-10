River recibirá hoy (21.30 por ESPN 2) a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en busca de un triunfo que le asegure el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores de América.



Por cuarta vez en las seis copas disputadas en el ciclo de Marcelo Gallardo, River quiere adjudicarse su grupo, un beneficio con impacto en el cuadro de la fase final, que será sorteado este viernes, un día después de completarse todas las zonas. Por ejemplo, si el Millonario hoy queda arriba en su grupo directamente no podría cruzarse en octavos con Boca, su eterno rival, porque ya se adjudicó el Grupo H.

Terminar líder del Grupo D le permitirá a River, que hoy hará de local en cancha de Independiente por estar remodelando su estadio, enfrentar en octavos de final a un rival que haya clasificado segundo y definir la llave en condición de local, a la vez que mejorar su posicionamiento entre todos los clasificados, lo que también aumentaría la ventaja de localía para futuros cruces.



Disputadas cinco fechas, el equipo de Gallardo ocupa la segunda posición con 10 unidades y Liga Deportiva Universitaria está al frente con 12, de modo que el partido se plantea como un mano a mano por el objetivo.



River, cuatro veces campeón de la Libertadores, es el equipo más goleador del torneo con 18 tantos, 14 de ellos marcados al débil Binacional de Perú.



Tras el parate, River volvió a la competencia con un destacado nivel y sumó 7 de los 9 puntos disputados (San Pablo 2-2 y 2-1; Binacional 6-0).



Liga, por su parte, consiguió todos los puntos en juego desde la vuelta de la Libertadores con victorias 1-0 y 4-0 frente a Binacional y 4-2 sobre San Pablo.



El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tiene un mayor recorrido en la pandemia porque el campeonato ecuatoriano reanudó en agosto y desde entonces disputó trece partidos a nivel local.



El compromiso de hoy será el primero que afrontará River desde la salida de Lucas Martínez Quarta, uno de los pilares de la defensa, a la Fiorentina de Italia. Gallardo decidió darle la titularidad al chileno Paulo Díaz, en desmedro del paraguayo Robert Rojas, el otro aspirante natural al puesto de primer zaguero.

Se la juega

Defensa y Justicia visitará hoy al Santos de Brasil (19.15 por ESPN) en busca de un triunfo que le asegure un lugar en la siguiente ronda, en un encuentro válido por la sexta y última jornada del Grupo G de la Libertadores. El equipo de Hernán Crespo se clasificará si gana o si hay un empate en el otro partido entre Olimpia y Delfin, que lo harán a la misma hora.

Gallardo x 3

"Los jugadores tienen el valor que merecen más allá de las cuestiones que estamos viviendo, pero no creo que sigan yéndose jugadores, esperamos eso, hemos conformado un buen equipo. No es que tenemos los futbolistas en oferta, más bien todo lo contrario".

“Estamos contentos de que vuelva la actividad a nivel local, creo que entre tantas dificultades han intentado ser coherentes dentro de las posibilidades que había y se consiguió esto. Podemos opinar de diferentes cosas, pero lo importante es que empiece a jugar de una vez”.

"Siento que valoro cada día más el lugar en que me encuentro actualmente: uno a veces pierde el foco de ponderar las cosas importantes y se queda con algunas negativas que no son tan importantes. Espero poder estar mucho tiempo más acá, porque me hace bien".