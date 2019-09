Ataque. River viene dulce en todos los frentes y hoy atenderá por la Copa Argentina sabiendo que está en un gran momento futbolístico y anímico.

River, campeón vigente de la Copa Libertadores de América y semifinalista de la actual edición, irá por el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina cuando juegue hoy ante Godoy Cruz de Mendoza, que no contará con su goleador, el uruguayo Santiago "Morro" García, lesionado. El partido por los octavos de final se desarrollará en el estadio de Lanús desde las 21.10, con el arbitraje del bahiense Facundo Tello y televisado por TyC Sports.

El ganador de este partido jugará en los cuartos de final ante el vencedor de Almagro (de la Primera Nacional) y el ganador del cruce de octavos que deben jugar mañana, 18.10 en Rosario (cancha de Newell"s) Talleres y Banfield. River, que ganó dos veces esta copa en 2015/16 y 2016/17, vive un momento de esplendor de la mano del entrenador Marcelo Gallardo. Es campeón de América, tras vencer nada menos que a Boca en Madrid, semifinalista de la presente edición, volviendo a tener como adversario a los "Xeneizes", y es el que mejor funcionamiento mostró en lo que va de la Superliga.

Naturalmente que no todo lo que desarrolla River en el campo de juego es superlativo y como muestra vale recordar el pasado Superclásico sin goles en Nuñez, cuando no pudo desentrañar el defensivo esquema de su tradicional adversario y no mostró respuestas.

El Tomba viene de eliminar a Huracán por penales y antes dejó en el camino a Armenio.

No obstante, River asoma como el mejor equipo argentino, con momentos de un juego dinámico, ultraofensivo, con variantes y riqueza individual, y es claro candidato en esta Copa Argentina en la cual fueron eliminados Boca, San Lorenzo y Racing, quedando apenas Independiente como el otro "Grande" y al que encontraría recién en la final. River llegó a esta instancia al dejar en el camino a Argentino de Merlo (32vos) y dificultosamente a Gimnasia de Mendoza (16vos) en una definición con tiros desde el punto penal.

Hoy en Lanús, River jugaría con la misma formación que goleó a Huracán 4-0 en Parque de los Patricios según lo que dejó vislumbrar Gallardo. El rival de este equipo "Millonario" es Godoy Cruz, conjunto mendocino que atraviesa una crisis de resultados y presenta su peor inicio de temporada desde que está en primera con un 17% de eficacia. El "Tomba" está anteúltimo con apenas tres unidades, producto de un triunfo (cuarta fecha de Superliga ante Estudiantes) y cinco derrotas, superando apenas a Gimnasia y Esgrima la Plata que tiene como estelar entrenador a Diego Maradona.

Para colmo el equipo que dirige Javier Patalano no contará con el lesionado goleador uruguayo García (desgarrado), quien suma nada menos que 91 goles en el equipo cuyano y tampoco con su acompañante en la ofensiva Juan Brunetta y Juan Andrada, ambos con molestias musculares. Por García irá Leandro Vella, por Brunetta el ex Arsenal de Sarandí Sebastián Lomonaco y Valentín Burgoa por Andrada.

PREMIOS

En caso de superar al Tomba en octavos de final, el club de Núñez, River, ganará un premio de $1.550.000. De este modo, habrá un motivo más para intentar continuar con vida en el certamen federal.

>> Independiente tiene fecha

Independiente, del cuestionado entrenador Sebastián Becaccece (foto), y Defensa y Justicia se enfrentarán el jueves 26 de septiembre venidero en el estadio de Quilmes por los octavos de final de la Copa Argentina, según confirmó esta tarde la Asociación del fútbol Argentino (AFA). El partido se jugará en el estadio Centenario a las 21.10 y, el vencedor de este cruce, se medirá en los cuartos de final contra Lanús, que en la instancia anterior eliminó a Argentinos. Por otra parte, también se confirmó el encuentro por los octavos de final entre Estudiantes de Buenos Aires y Real Pilar, el miércoles 25 de este mes en el estadio de Temperley, desde las 20. El triunfador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final ante Colón de Santa Fe, que dejó en camino en los octavos a Atlético Tucumán.

EN ROSARIO, A LAS 18.10

Otro cruce atractivo

Regreso. Julio Falcioni está de vuelta en el Taladro.

Talleres de Córdoba, de excelente campaña en la Superliga, se enfrentará hoy en Rosario a Banfield, que buscará reencontrarse con el triunfo, en un encuentro que definirá un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido se disputará desde las 18.10 en el estadio "El Coloso Marcelo Bielsa", de Newell"s Old Boys, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión de la señal de cable TyC Sports.

El vencedor del cruce será rival en la próxima fase del sorprendente Almagro, equipo de la Primera Nacional, que eliminó en definición desde el punto penal a Boca Juniors, en el partido que marcó el debut del romano Daniele De Rossi en el xeneize.

El duelo, además del pase a los octavos de final, tiene como atractivo que casualmente ambos equipos se enfrentaron el pasado domingo por el torneo local, que culminó con triunfo de los cordobeses por 1-0, primero del historial en cancha del Taladro y que le sirvió para quedar como escolta del puntero Boca, en el encuentro que marcó el regreso del "Emperador" Julio César Falcioni como DT del Verdolaga.

Talleres llegó a esta instancia de la Copa Argentina luego de eliminar a Laferrere.