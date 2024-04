Cuando todo marchaba bien y River Plate cerraba los detalles para visitar hoy en Córdoba al local Instituto en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional, en el entrenamiento de ayer se dio una mala noticia: Miguel Ángel Borja no forma parte de los citados porque arrastra una molestia muscular en el isquiotibial derecho y el técnico Demichelis prefiere evitar riesgos que el goleador sufra una lesión más grave.

El colombiano había terminado con una molestia en la victoria contra Nacional por la Libertadores pero el dolor persistió más de lo estimado y no respondió de la mejor manera en los movimientos de ayer. Por eso, el entrenador no lo dudó y no lo incluyó entre los convocados para jugar contra Instituto.

Obviamente, se trata de una baja muy sensible para River porque el 9 es el goleador del equipo en 2024, con 13 gritos en 16 partidos, y el máximo artillero de la CLP (12 goles en la misma cantidad de juegos). Además, la ausencia de Borja le impedirá a Demichelis repetir el once inicial cuando daba la sensación de que pondría a los mismos que vencieron a Nacional y que lograría algo que no ocurre desde octubre del 2023.

Los otros

En los otros partidos de la Zona A, también todos desde las 20, llama la atención el choque entre los dos líderes, Argentinos Juniors con Barracas Central. Juegan en La Paternal y un empate los clasifica a ambos.

Además está otro partido que es definitorio por los dos lados. Se trata de Independiente, que recibe a Talleres de Córdoba. El que gana se mete entre los cuatro. Un empate también le sirve al equipo cordobés pero no a Independiente, que queda eliminado.

Por último, Vélez Sarsfield va a Mendoza esperando no sólo ganarle al ya eliminado Independiente Rivadavia sino que se den una serie de resultados en su favor.

Banfield lo dio vuelta en el Bosque

Entre los partidos que no inciden para la clasificación a los cuartos de final, ayer se disputaron tres. Banfield perdía ante Gimnasia en La Plata pero terminó dándolo vuelta para ganar 2-1. Los goles del Taladro los anotaron Rodríguez y Giménez en la recta final. Sánchez había abierto la cuenta para el local.

En Junín se dio otro triunfo visitante, ya que Platense le ganó 1-0 el dueño de casa Sarmiento con gol de Saborido. Por último, Central Córdoba (SdE) y San Lorenzo igualaron 0-0. El miércoles jugarán Central-Riestra. En tanto, el sábado se dieron éstos resultados: Huracán 4-Atl. Tucumán 0 y Tigre 0-Unión 1.