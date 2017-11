Trabado. El partido no fue atractivo y por momentos se hizo trabado y aburrido, pese a los tres goles. El Millo encontró un poco de paz luego de los traspiés en la Libertadores y el Superclásico.

River Plate logró recuperarse de sus últimos golpes en la Copa Libertadores y la Superliga y anoche eliminó a Deportivo Morón en partido correspondiente a semifinales de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Marcelo Gallarado se impuso por 3-0, con goles de Martínez, Maidana y Borré, en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. De esta manera, River jugará la final del torneo en el que defiende el título ante Atlético Tucumán, que en la otra llave había superado a Central.



No hay confirmación sobre dónde y cuándo se disputará la final, aunque será a principios de diciembre y entre las sedes sobresale la posibilidad de que sea en San Juan, en el Bicentenario.



En la primera parte, River lo buscó constantemente. Con mucho empuje, pero con poca profundidad, los dirigidos por Gallardo intentaron ser protagonistas desde el silbato inicial. Hubo imprecisiones, incluidos los pases, que no le dejaron desplegar su juego ante un rival que pese a la diferencia de categoría no fue un simple partenaire, sino que complicó desde la construcción de juego.



Fue a los 38" que Pity Martínez avanzó por izquierda y lanzó un pase cruzado que encontró los pies de Nacho Fernández, quien se encontraba en off side pero no fue advertido por el línea. Tres minutos después, De la Cruz, quien pese a la polémica no estaba en posición adelantada, lanzó un pase cruzado y Maidana la empujó para estirar la ventaja.



La segunda parte tampoco fue atractiva. River fue nuevamente el dueño de la pelota, otra vez sin profundidad.



Sobre los 28", Scocco tuvo una chance, que salió por encima del travesaño; mientras que a los 36" el ingresado Santos Borré se perdió un mano a mano imperdible, porque su disparo se fue hacia la tribuna. Borré tuvo revancha personal unos minutos después y esta vez no perdonó, para cerrar la goleada de River, que se metió en una nueva final.

Historial

3 Triunfos de River sobre Morón en partidos oficiales. Los anteriores habían sido en el Metro de 1969. Hay un amistoso, en 2016 y con triunfo del Millo.