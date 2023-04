River derrotó ayer a Huracán por 3-0, como visitante, con un doblete del venezolano Salomón Rondón, y se mantiene como líder del torneo 2023 de la Liga Profesional, luego del mal arranque en la Copa Libertadores en la altura de La Paz ante The Strongest.



El experimentado delantero se destacó con sus primeros goles en el "millonario" con el primero, de penal, a los 10 minutos del primer tiempo y luego amplió la ventaja a los 16 de la etapa inicial, mientras que en el segundo tiempo, a los 14", Esequiel Barco, también de penal, cerró la victoria del líder en Parque de los Patricios.



Rondón estuvo cerca del triplete pero Lucas Chaves le atajó el penal que luego fue pateado por Barco por decisión del árbitro Facundo Tello tras invasión del propio ex-Independiente.



Después de ese penal advertido por el VAR, a cargo de Nicolás Lamolina, Huracán se quedó con uno menos por la expulsión del defensor Patricio Pizarro (10m. ST).



El equipo de Martín Demichelis jugó un gran partido desde el arranque y se sacó rápidamente de encima el peso del tropiezo en Bolivia. De la mano de Ignacio "Nacho" Fernández, quien volvió a la titularidad junto a Milton Casco y Leandro González Pirez, el conjunto de Núñez fue pura eficacia y a los 15 minutos ya ganaba por 2-0. El local tuvo una leve reacción en los últimos minutos y en ese momento apareció el campeón del Mundo Franco Armani para sacarle un fuerte remate del uruguayo Matías Cóccaro que pudo haber sido el 1-2 justo antes del entretiempo.



Demichelis aprovechó el buen rendimiento del equipo y para el segundo tiempo salió a jugar sin Beltrán pensando en el partido del próximo miércoles contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. Ya a los 3 minutos Barco estrelló un tiro libre en el palo y demostró que River no se iba a conformar con los dos goles del inicio. A los 9 minutos, Pizarro, quien tuvo una tarde noche para el olvido, tomó de la camiseta a Rondón en el área pero Tello no lo vio y Lamolina lo llamó desde el VAR para revisar la jugada. El árbitro concedió el penal correctamente y expulsó al joven defensor del "globo". Rondón tomó la pelota para su triplete pero Chaves le adivinó la intención aunque el rebote fue aprovechado por Enzo Pérez que marcó el 3-0. Sin embargo, pese a la alegría del capitan, Tello hizo repetir el penal por invasión de Barco y el propio mediocampista recibió la pelota de Rondón que le cedió la ejecución. Con el 3-0 y Huracán con uno menos se terminó por adelantado el trámite todavía con media hora por delante.

Quintina

River transita un gran presente en la Liga Profesional: con el triunfo de anoche, sumó la quinta victoria en fila, todas incluso manteniendo la valla invita. La seguidilla: 2-0 Lanús, 3-0 Godoy Cruz, 2-0 Sarmiento, 1-0 Unión y 3-0 Huracán.

Fin a la sequía

Salomón Rondón (foto) fue titular en River y pudo cortar una sequía de casi un año sin anotar. Su último tanto fue el 3 de marzo del 2022. En aquel momento, todavía con los colores de Everton de Inglaterra, lo sufrió el Boreham Wood por la Carabao Cup. Tras el encuentro, el goleador vinotinto habló sobre la importancia de volver a las redes a nivel clubes. "Se cortó, era cuestión de seguir trabajando, seguir buscándolo. He venido trabajando desde que llegué con la intención de sumar, de hacer goles. Había que trabajar a full y hoy (por ayer) se me dio". Sobre su titularidad, contó que "Lucas (Beltrán) lo venía haciendo bien él solo, estaba haciendo goles y es cuestión de seguir así. Tuve la oportunidad y se me dio. Hay que seguir trabajando".