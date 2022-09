River perdió ayer con Banfield, por 2 a 1, en el partido válido por la 19na fecha de la Liga Profesional, y no logró recuperarse de la caída en el Superclásico ante Boca, al tiempo que se aleja cada vez más de la lucha por el título.

Los goles de Banfield fueron convertidos por Alejandro Cabrera y Julián Palacios, mientras que el colombiano Miguel Borja señaló el empate transitorio en Núñez.

River, que sufrió la segunda derrota consecutiva, se quedó con 29 puntos y Banfield, que venía de superar a Colón (2-1), llegó a las 25 unidades, en la puerta del ingreso a la zona de Copa Sudamericana.

Banfield combinó oportunismo y pragmatismo para que el primer tiempo le resultara favorable ante un Más Monumental colmado por 21ra vez consecutiva.

El Taladro avisó con un remate cruzado de Palacios que Franco Armani contuvo en dos tiempos (24m), pero fue letal en el ataque siguiente. Emanuel Coronel sacó réditos tras la espalda de Elías Gómez y sacó el centro para Juan Cruz. El hijo del legendario "Jardinero" sacó un fuerte remate de cabeza que dio en el travesaño y el rebote quedó para Cabrera, quien, de primera, abrió el marcador con un gran gol.

River fue en busca del empate en el segundo tiempo con mayor peso en ataque por la entrada del colombiano Miguel Borja, quien generó una asistencia precisa para De La Cruz que lo dejó mano a mano con Cambeses. En ese contexto, la Banda encontró el empate a través de Borja. El "Colibrí" desvió con un cabezazo el buen centro de Herrera y levantó a los hinchas de River. La alegría le duró muy poco al "Millonario" porque la defensa quedó atónita en un saque lateral y Palacios, con un disparo cruzado y libre de marcas por el sector de Elías Gómez, dejó sin chances a Armani para el 2-1.

River buscó con más ímpetu que ideas, aunque el resultado no se modificó y dejó más preocupación en Núñez.

Banfield, que en este torneo goleó a Boca en la Bombonera por 3-0, cortó la racha y ganó en el Monumental después de 12 años, se medirá ahora en el clásico ante Lanús. Por su parte River jugará ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

LA REFLEXIÓN DEL MUÑECO

Gallardo: "No hay que dramatizar"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se refirió al mal presente del equipo y remarcó su respaldo a los jugadores. "Vengo a proteger y respaldar jugadores, darles confianza y a los que no están en su mejor nivel para que traten de encontrarlo. Algunos procesos son normales, algunos más rápidos, otros más lentos. Es fácil despotricar con algunos malos resultados y mal funcionamiento. Yo no veo otra cosa, pero de ahí a dramatizar, no. Estamos en un año de mucha irregularidad y hay que atravesarlo. Lejos de cortar cabezas porque el club mira hacia el futuro, ese es el enfoque, mirar siempre hacia adelante", destacó el Muñeco y agregó "este partido no lo jugamos mal, pero no tuvimos la profundidad que nos está faltando, no hay mucha vuelta que darle a la situación. Más bien, es más de lo mismo diría...".