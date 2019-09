Clave. Nacho Fernández, volante de River, tuvo un rol protagónico en la victoria de River contra Godoy Cruz, que por ahora no tiene entrenador definitivo.

Los jugadores de River hicieron los deberes que les encomendó su entrenador, Marcelo Gallardo, y le ganaron por 1 a 0 a Godoy Cruz, el equipo mendocino que llegó casi como un "partenaire" a este encuentro ante el nivel que expresa de continuo. Así, la Banda se metió en cuartos de final, donde aún no tiene rival definido (ver aparte).



River empezó a todo ritmo, manejando la pelota con su habitual velocidad asfixiante para los marcadores. Y cuando Gallardo empezaba a desesperarse en el banco de suplentes por esa ineficacia goleadora de su equipo, el azar le dio una mano tras un centro desde la derecha de Ignacio Fernández, catalogado por Juan Román Riquelme ayer como el mejor futbolista argentino de la actualidad. El zurdazo de "Nacho" pegó primero en la cabeza de Tomás Cardona, luego en la del catamarqueño Joaquín Varela, y finalmente llegó al fondo del arco descolocando a Mehring. Lo de River siempre fue como para corroborar que en el fútbol argentino está un escalón por encima de todos los que compiten con él, incluyendo al propio Boca con el que dirimirá desde el 1 de octubre la semifinal de la Copa Libertadores.



Y esta descripción del primer tiempo también se puede hacer extensiva al segundo, con la única excepción de que no hubo un gol en el medio de la etapa, pero también River volvió por sus fueros en el arranque y se fue quedando cuando promediaba el período. Por eso Godoy Cruz se animó a partir de allí. Hasta que restando 10 minutos el zaguero Cardona vio la segunda tarjeta amarilla y la consecuente roja y el partido terminó con antelación, ya que si con 11 parecía demasiado difícil que Godoy Cruz llegara al empate, con 10 ni que hablar. De hecho un tiro libre en el travesaño de "Nacho" Fernández y un gran remate de otro volante de pie excelso como Exequiel Palacios que generó una atajada no menos notable de Mehring podrían haber ampliado el marcador, algo que terminó disgustando al técnico riverplatense.

La acción continúa

Sportivo Estudiantes de San Luis, equipo del Federal A que dio la sorpresa al eliminar a San Lorenzo, jugará hoy ante Barracas Central, de la Primera Nacional, en un partido por los 16vos de final de la Copa Argentina de fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley, desde las 17.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Julio Barraza. El vencedor tendrá como adversario a Estudiantes de La Plata. Sportivo Estudiantes, dirigido por Héctor Arzubialde, comenzó mal la temporada en el Federal A ya que ocupa la 12da posición en la Zona 2, con dos empates y un revés sumando dos unidades sobre nueve. En su pasada presentación empató 2-2 ante Cipolletti luego de estar en ventaja por 2 a 0. Barracas Central está 11mo en la Zona A de la Primera Nacional en su primera temporada en la segunda división del fútbol argentino con cinco unidades en cinco fechas. El domingo pasado empató sin goles en su visita a San Martín.

Lo que viene

Próximo rival

River deberá esperar para conocer a su adversario en cuartos de final. El mismo saldrá del cruce entre Talleres de Córdoba y Almagro, que se medirán el próximo jueves a las 17 horas en la cancha de Colón.

La "T", adentro

En otro encuentro de ayer, Talleres derrotó 6-5 por penales a Banfield, en los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio de Newell"s tras haber igualado 0 a 0. Komar en el primer tiempo y Luciano Lollo en el segundo, vieron la roja.



Talleres ahora será rival en la próxima fase de Almagro, equipo de la Primera Nacional, que eliminó en definición desde el punto penal a Boca Juniors.



El Matador arrancó con mucha intensidad, dominando el campo de juego y presionando bien arriba. El cambio de sistema hizo que el conjunto de Medina se haga ancho y se haga dueño del medio.



En el final hubo chances para ambos, con llegadas claras dentro del área chica. En los penales marcaron para Talleres Moreno, Pochettino, Menéndez, Bustos, Medina y Díaz; falló Herrera. En Banfield anotaron Civelli, Rodríguez, Carranza, Bertolo y Gómez; erraron Vittor y Urzi.