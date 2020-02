River y Boca. Justo los dos más grandes del país. Los que tienen más gente por detrás que el resto. Ellos son los que están arriba. Los Millonarios primeros. Los Xeneizes segundos. Es cierto que hay otros que también tienen chances de ganar el título pero, como pintan las cosas, difícilmente se le escape a River o a Boca.

La Superliga del fútbol argentino está a punto caramelo. Con emociones que llegan desde cualquier ángulo. Y los hinchas, todos, aprietan los dientes y sólo sueñan con ver ganadores a sus equipos.

Por ejemplo, el sábado por la noche Boca jugó con Atlético Tucumán en la Bombonera. Y en la propia tele se podían ver las caras de desesperación de los hinchas auriazules rogando que de una vez por todas llegara el primer gol. Por eso la descarga de felicidad cuando se dieron los goles para consumar una nueva victoria xeneize. Está claro que también había otros hinchas (los de River, en este caso) que veían ese partido soñando con algún gol tucumano y al final preocupándose porque Boca los había alcanzado en la punta de las posiciones.

Apenas un día después, los simpatizantes de River quedaban sorprendidos con el gol de Unión, que en Santa Fe le hacía pata ancha al Millonario y le ganaba. Pero apareció la capacidad ganadora, cristalizada en una mezcla de entrega y efectividad, para que el equipo de Gallardo invierta el tablero y termine ganando para delirio de sus hinchas que lo miraban por TV. Y claro, en este caso también estaban los otros hinchas (los de Boca) que se apenaban porque River les volvía a sacar tres puntos de diferencia.

Quedan cuatro fechas para el final del torneo y tanto River como Boca y los otros tienen agendas complicadas (ver infografía). Detrás de los Millonarios y de los Xeneizes están Lanús, Argentinos y Racing. Después viene un grupo numeroso que comparte los mismos puntos pero con chances prácticamente efímeras.

Al torneo actual le quedan sólo 4 fechas. Luego se jugará la Copa de la Superliga

Esta definición será, como ahora es una muletilla de los técnicos, de "partido a partido". En River, Gallardo ya debe estar preparando sus estrategias para cuando reciba a Banfield. En Boca, Russo debe estar haciendo lo mismo para cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero.

La definición será apasionante. Lo que no tendrá un broche final en estas cuatro fechas que quedan son los tres descensos. Es que habrá que esperar a la Copa de la Superliga, que se jugará a continuación, porque sus puntos también incidirán en los promedios.

Esa Copa arrancará el 8 de marzo y terminará el 31 de mayo. Los equipos se dividirán en dos grupos. El primero y segundo de cada uno clasificarán a las semifinales y los ganadores definirán el campeón en una final.

"El que menos se equivoque"



El entrenador Marcelo Gallardo, luego de cumplida la decimonovena fecha para los equipos que marchan en la vanguardia del torneo, fue claro al expresar que "el que se equivoque menos se va a llevar el campeonato".

El técnico del equipo líder de la Superliga ser explayó diciendo que "hay que aguantarse todo. Si querés salir campeón, tenés que manejar todos los momentos. Hay partidos que se presentan favorables y en otros el rival no te deja. Si no podemos hacer nuestro juego, no nos tenemos que dejar llevar a un lugar incómodo".

Luego agregó: "El fútbol argentino de la actualidad es muy parejo y que Boca y nosotros hayamos sacado una pequeña luz de ventaja no significa que nos puedan alcanzar los otros pese a que quedan cuatro fechas. Todos los rivales plantearán esquemas complicados".

Gallardo dijo que el partido que le ganaron antenoche a Unión, en Santa Fe, es una clara muestra de lo que dice. "Fue un partido muy duro, muy disputado y físico, en una cancha difícil y contra un rival que complicó. Esta fue una semana dura para mí por el problema de salud que tuve, pero por suerte terminó bien".

Para el entrenador, entrenar intenso y plantear bien los partidos será fundamental.