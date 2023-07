River Plate venció anoche con brillantez a Estudiantes por 3 a 1 y se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con dos fechas de anticipación, acompañado por aproximadamente 90.000 fervorosos hinchas que vivieron una fiesta completa en el Monumental.

En sólo media hora de juego, el equipo de Martín Demichelis destrozó a su rival y tiñó la jornada de un tono celebratorio, tras los goles de Lucas Beltrán (2m.), el uruguayo Nicolás De la Cruz (18m.) y Esequiel Barco (31m. de penal). El delantero Mauro Méndez, ingresado al comienzo del segundo tiempo, descontó para Estudiantes (22m.) en un contragolpe.

El sucesor de Gallardo escuchó por primera vez y de forma repetida el reconocimiento de todo el estadio por la prestación de su equipo, que aportó la estrella número 70 en la historia del club. El pueblo "millonario" asistió en la fría noche porteña a una soberbia actuación colectiva, que aseguró la consagración inobjetable con una campaña parcial de 18 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 25 fechas.

Al compás del tamborín. Pablo Solari no para tocando el redoblante. Al lado sus compañeros y los juveniles también festejan. La fiesta fue completa en el Monumental. River y otra corona en sus vitrinas.

A River le alcanzaba con un punto para conseguir el objetivo, pero el equipo demostró su estirpe de campeón, no admitió especulaciones, y se encaminó hacia la victoria desde temprano. El primer tiempo del Millonario fue notable. Los tres goles conquistados dieron cuenta de eso. Las tribunas, por lógica, le dieron rienda suelta a su alegría por la segura consagración. En el complemento el panorama no varió y el gol de la visita fue sólo para las estadísticas. No hubo tiempo para más goles pero sí para más cánticos, abrazos, sonrisas y una gran bandera que se desplegó antes del pitazo final: "Gracias por esta alegría".

DEMICHELIS Y ENZO PÉREZ

Dos columnas vitales para la nueva consagración

Héroes. El director técnico Martín Demichelis saluda al capitán Enzo Pérez cuando sale reemplazado. Se dieron un gran abrazo ante la ovación que bajó de las tribunas

Uno -el técnico Martín Demichelis- llegó hace poco y ya se dio el gusto de salir campeón. El otro -el capitán Enzo Pérez- prácticamente en su despedida del club logró el mismo objetivo. Los dos se convirtieron en símbolos y pilares fundamentales en la nueva consagración de River Plate.

En sus primeros meses en el cargo, Demichelis dio la vuelta olímpica, venció a Boca en su superclásico debut como DT y se clasificó para los octavos de final de la Libertadores. Así, se metió en la historia de los entrenadores debutantes en River que lograron títulos (Passarella, Astrada, Gallego, Ramón Díaz y Gallardo).

"Micho" consiguió que se mantuviese la identificación de los hinchas con el juego del equipo al punto que hubo entradas agotadas en los 14 partidos que se disputaron en el Monumental. Por otra parte, la poca dificultad que tuvo en ganar la Liga Profesional a sólo seis meses de empezar, contrastó con las dificultades de Gallardo, que recién pudo festejar un título de liga en el final de su etapa (2021).

A su vez, el capitán eterno Enzo Pérez festejó a full. Un jugador que hasta supo ocupar el arco cuando fue necesario. Cuando lo reemplazaron hubo una ovación. Se emocionó hasta las lágrimas en su inminente despedida.