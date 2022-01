El fútbol se vistió de gala para la entrega de The Best, los premios creados por la FIFA para distinguir a los mejores de cada año. En esta ocasión, debido a la pandemia del coronavirus, la ceremonia se desarrolló de manera virtual, pero no por esto dejó de ser importante al tener en cuenta que los futbolistas y entrenadores más importantes del mundo luchan por uno de los premios más prestigiosos.

La ceremonia comenzó con imágenes de lo ocurrido en el planeta fútbol a lo largo del año. Y con un discurso breve de Gianni Infantino, presidente de la entidad, destacando el esfuerzo que hicieron todos los actores de la disciplina en medio de la pandemia de coronavirus.

La primera en ser galardonada fue Christine Sinclair, la histórica delantera de la selección de Canadá, de 38 años: recibió un The Best como reconocimiento por su carrera. Viene de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La chilena Christiane Endler, de Olympique de Lyon, dio el golpe y se quedó con el premio a mejor arquera del año, transformándose en la primera latinoamericana en conseguirlo. “Estoy muy orgullosa”, dijo, quien superó a Ann-Katrin Berger (Alemania - Chelsea), Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá - Rosengard / PSG), Hedvig Lindahl (Suecia - Atlético de Madrid) y Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars).

Inmediatamente después, el senegalés Édouard Mendy (Chelsea) se quedó con la estatuilla a mejor arquero del 2021. El título en la Champions League resultó clave para que relegara al gran candidato, Gianluigi Donnarumma (Italia - Milan / PSG) y a Manuel Neuer (Alemania - Bayern Múnich).

Argentina celebró el hecho de quedarse con el premio Puskas al mejor gol del año: el autor, Erik Lamela, con una genial rabona con la camiseta del Tottenham frente al Arsenal. “Estoy muy feliz, en el momento no lo pensé demasiado, me di cuenta de que era especial cuando vi a mis compañeros y al público”, dijo el ex River, de 29 años, que hoy milita en el Sevilla. Fue Yaya Touré el encargado de anunciar el galardón para el volante, que superó al checo Patrick Shick y a Mehdi Taremi.

El premio Fair Play fue para el plantel de Dinamarca y para el cuerpo médico, que le salvó la vida a Christian Eriksen en el primer partido de la Eurocopa, cuando sufrió un episodio cardíaco. La afición danesa y la de Finlandia, a su vez, fueron reconocidas por su actitud en plena crisis, cuando convergieron con cánticos para homenajear a Eriksen, en ese momento, luchando por su vida. Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea) ganó el premio a mejor entrenadora del año. Y su colega masculino en el club inglés, Thomas Tuchel, se quedó con el cetro por encima de Pep Guardiola (Manchester City) y Roberto Mancini (selección de Italia), una muestra de que los votantes volvieron a priorizar lo sucedido a nivel clubes.

Dos argentinos aparecen en el 11 ideal de la FIFA: Estefanía Banini, en la rama femenina, y Lionel Messi, en la masculina. “Es un honor para mí pertenecer a este equipo”, dijo la mendocina.

La española Alexia Putellas, estrella del Barcelona, ganó el premio a mejor jugadora al igual que sucedió con el Balón de Oro. Superó a su compañera Jennifer Hermoso y a la australiana del Chelsea Sam Kerr.

Los ojos del planeta están puestos principalmente en lo que suceda en la categoría masculina que premia al mejor futbolista de 2021. Luego de una nominación oficial de 11 estrellas, la lista se acotó a tres candidatos: el argentino Lionel Messi, el polaco Robert Lewandowski y el egipcio Mohamed Salah.

El delantero que el año pasado se mudó del Barcelona al París Saint Germain (PSG) en un traspaso histórico y conquistó la Copa América con la selección de su país, viene de ganar su séptimo Balón de Oro, al haber sido elegido por un grupo de especialistas seleccionados por la revista francesa France Football por encima del artillero del Bayern Múnich. En esta ocasión se suma un nuevo competidor, Salah, quien es figura en el Liverpool y ha tenido un brillante segundo semestre de 2021.

Lewandowski se quedó con el galardón en la última ceremonia, mientras que Messi fue premiado en 2019 por la FIFA. Será una lucha reñida en esta ocasión ya que ambos, al igual que el egipcio, han tenido grandes actuaciones, dignas de ser reconocidas. Además, es la primera vez en esta entrega que Cristiano Ronaldo, ganador de 2016 y 2017, no está entre los ternados.

En esta oportunidad los votos estuvieron compuestos de cuatro partes iguales. Una de los fanáticos, que pudieron elegir a sus favoritos en la página oficial de The Best, otra de los sufragios emitidos por los capitanes de las selecciones que forman parte de la FIFA, otra por los entrenadores de esos combinados y la última por un periodista de cada nación. Como el voto no es secreto, una vez terminada la ceremonia se podrá saber la elección de cada uno.