El arquero rompió el silencio luego de la lesión que lo marginó de la Copa del Mundo de Rusia. "No estoy enojado ni dolido con Sampaoli. Estoy caliente con los que salieron a decir que le pedí llorando a Sampaoli que me banque", advirtió

Aquel martes 22 de mayo quedará grabado para siempre en la memoria de Sergio Romero. Sintió que su rodilla derecha no respondía y acudió al entrenador. Una intervención quirúrgica a pocas semanas del Mundial puso a Jorge Sampaoli en el centro de la discusión. Horas más tarde, le anunció la noticia: debía desafectarlo de la convocatoria.

A más de tres semanas de lo acontecido, "Chiquito" rompió el silencio en una extensa entrevista con el canal TyC Sports en la que dio detalles de lo ocurrido, su diálogo con el entrenador y la reacción que tuvo al saber que no iría a Rusia 2018.

"Hablé con Jorge, le explicamos la situación y le dijimos los tiempos de recuperación. Le dije a Jorge que me podía recuperar en dos o tres semanas, pero era una decisión de él esperar la evolución. Le dije que no tenía roto", explicó el arquero de 31 años.

El futbolista que iba a disputar su tercer Mundial explicó que el problema en su rodilla existe desde hace varios años y contó qué le prometió al entrenador: "Le aseguré que en 10 días iba a estar, que ante Islandia iba a poder estar a disposición. Pero los tiempos de ellos fueron otros, querían a una persona que entrene todos los días y me desafectaron a las cuatro horas de la primera charla".

"Es una lesión viejísima, por llamarla de alguna manera. Fue en 2004, cuando me operaron en Racing. Quedó un fragmento de cartílago suelto, pero nunca me fastidió en 14 años. El golpe ante España me desestabilizó la rodilla. En la práctica sentí un crack y pensé que estaba roto. Los estudios arrojaron que ese fragmento se pasó adelante", detalló sobre lo ocurrido.

Romero reconoció que apenas sufrió la molestia en la práctica sabía que "la decisión estaba tomada de antemano", por lo que iba a tener que someterse a una artroscopía: "Los doctores me dijeron que era sí o sí de cirugía porque se podía alojar en cualquier lugar y no molestarme o meterse en el medio de un partido en un lugar que me impidiera caminar".

LAS OTRAS 11 FRASES DE SERGIO ROMERO

— "Quiero ser campeón del mundo, soy parte de ese grupo que está ahí"

— "Más allá de perderme un Mundial, mi cabeza sigue. No me quedo llorando en un rincón. Si me caigo, tengo una mujer de oro que me banca"

— "Mi camino en la Selección no terminó. Estoy trabajando para la vuelta. Yo dejé de ser el titular a las seis y media de la tarde cuando Sampaoli me dijo que me desafectaba. En ese momento dejé de ser el arquero titular. Yo voy a volver a la Selección cuando pase el Mundial. Sabía que iba a jugar (como titular). No lo creía, sabia que era titular".

— (Sobre la viralización de mensajes falsos de Eliana Guercio) "Soy una persona muy sincera. Somos muy frontales y si tenemos algo que decir, levantamos el teléfono y lo decimos. Ella llamó a Antonela y le dijo que no tenía nada que ver".

— "Tuve que llegar a mi casa y en el primer abrazo que me dio, mi señora se largó a llorar. Yo tuve que contener a mi señora, cuando el que se quedó afuera del Mundial fui yo"

— "No importa si estoy de acuerdo o no, respeto las decisiones. Pongo el respeto por delante. Cuando me dijo "te voy a tener que desafectar porque no te voy a poder esperar 10 días", ningún problema. No lloré, no lo miré con cara de culo, no lo mandé a la mierda. Lo miré con la misma cara que lo había mirado antes cuando le conté la situación. Le dije a mi señora que no pasaba nada, que esto seguía. Veo que a ella todavía le duele, por eso en su momento puso los tuits que estaba muy caliente".

— "¿No jugar en el club? Algún día me tocará jugar 80 partidos al año. Ahora me toca jugar 10 ó 12 y las cosas me salen bien gracias a Dios. Vengo a la Selección y trato de rendir para que nadie le queme la cabeza al entrenador. Soy muy cabezón: trabajo mucho y duro en mi club".

— "Me debería poner a mirar de vuelta todos los partidos que jugué, pero hacerle perder alguno (a la Selección), no creo. No lo tengo presente. Sí te digo que cada vez que jugamos un partido y me hicieron un gol, lo he vuelto a mirar porque en mi posición ni con 35 años sos un arquero completo".

— "Mirá el riesgo que asumí que casi se me rompe la rodilla contra España… Siempre trato de hacer lo mejor. Si tengo riesgo de golpearme, bueno, es la profesión. Uno viene porque le da placer y felicidad estar en el lugar. A mí me conoce todo el mundo dentro de ese predio y saludo a todos. Dejé la vida en la Selección cada vez que me tocó jugar. No sólo por mí, sino para darle la tranquilidad al entrenador de que me toca jugar un poco menos en el club, pero a él le voy a rendir abajo de los tres palos".

– "Todos los técnicos de la Selección me dijeron que si no tenía continuidad no me iban a poner".

– (Su situación en el Manchester United) "A mí me gustaría jugar más. No es que estoy cómodo en el banco del Manchester United. Si me enfocan en los partidos, no es una cara de sonrisa. Es normal, delante mío tengo a uno de los mejores arqueros del mundo. Por ahora me voy a quedar en el United porque Mourinho el año pasado hinchó mucho a los dirigentes para que me renueven el contrato hasta 2022″.