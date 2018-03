Motivado. Sergio Romero aseguró que la sana competencia mejora a todos en el plantel argentino, sabiendo que Caballero respondió ante Italia.

El arquero del seleccionado argentino Sergio Romero consideró hoy que "la competencia interna mejora", tras la muy buena actuación de Wilfredo Caballero en la victoria ante Italia 2 a 0 el viernes pasado. Romero dijo a la señal ESPN que "Caballero está muy bien " y opinó que "la competencia interna suma, mejora desde todos los lugares".



"Nosotros trabajamos para que el de al lado esté mejor y eso te hace mejor a vos", dijo "Chiquito" y agregó que "se sabe que si uno mete presión el otro va a estar mejor".



"Lo vivo en el club", sostuvo Romero respecto a su presencia en el Manchester United, donde ataja en las competencias internacionales y es suplente en la Premier League.



"Cuando no me tocó jugar estuvo Mariano (Andújar) y atajó bárbaro también; Agustín (Orión) en la selección local lo hizo muy bien y le valió su lugar para estar", contó el arquero de Argentina en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



"El otro día "Willy" lo hizo muy bien y me hubiese gustado que a Agustín (Marchesín) le haya ido mejor en Rusia, que si perdían era con un gol en contra y no con cuatro", completó Romero respecto a otros competidores que tuvo por el puesto. Romero será titular mañana ante España en Madrid, en el otro amistoso.



El mediocampista Lucas Biglia, otro de los que estuvo desde el inicio ante Italia, valoró que el equipo está "afianzando la idea del entrenador" y que los chicos nuevos "se adaptaron bien" al grupo.



El volante de Milan, de Italia, agregó que esta gira sirve "para confirmar el trabajo" y remarcó que en el primer partido ante Italia "hubo puntos positivos".



A su vez, el ex Independiente y Argentinos Juniors advirtió la dificultad de la próxima prueba ante España, que es una "gran selección" y una de las "candidatas" a conquistar el Mundial.



"Tiene una gran posesión de pelota y para jugarle de igual a igual vamos a tener que ganársela", analizó.



Al finalizar el entrenamiento, la delegación volvió a la concentración en el Hotel Eurostar Tower a la espera del choque de mañana a las 16.30 ante España, amistoso final antes de la lista de los 23.