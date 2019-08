Rosario Central tenía todo dado para celebrar por partida doble en el Gigante de Arroyito, pero Patronato lo sorprendió, le arruinó la fiesta y los hinchas pasaron de la alegría a la decepción. En un duelo de necesitados, el Canalla no pudo sostener la ventaja jugando con un hombre más, el Patrón rescató un puntazo y el equipo de Cocca se fue con las manos vacías: no pudo subirse a la punta y tampoco logró salir de la zona de descenso.

La previa no fue fácil para el local. El plantel decidió no concentrar por la importante deuda salarial que los dirigentes no saldaron y los jugadores se juntaron horas antes del partido para llegar en micro a la cancha. En medio de este complicado presente y con mucho amor propio, salieron a jugar con todo. Central presionó de entrada a Patronato en todos los sectores de la cancha, se adueñó de la pelota y generó algunas aproximaciones.

Los dirigidos por Sciacqua, que llegaban con el mismo promedio que el Canalla, lograron salir del rincón, intentaron golpear con sus armas, pero Lovera se convirtió en una amenaza constante. Primero, el atacante de 20 años dejó por el camino a un par de hombres del Patrón y sacó un remate desde lejos que Ibáñez mandó al tiro de esquina con un atajadón. Y al toque, el ex arquero de Lanús se lució con otra tapada fenomenal luego de un tiro rasante y esquinado de Brítez.

Pero Lovera lo siguió buscando y, a los 32', la tercera fue la vencida: la dominó en el área con mucha calidad tras un centro pasado, metió un par de enganches y sacó el derechazo cruzado que pegó en el palo y se metió. Maxi fue directamente a abrazar a Ortigoza y se sacó la mufa porque no convertía desde el 21/05/17 ante Racing (4-1). Mientras tanto, obligado a ir por el empate, Patronato adelantó sus líneas y Tarragona, el reemplazante del lesionado Silveira, exigió a Ledesma en la única chance de la visita en el primer tiempo.

El segundo tiempo empezó siendo un monólogo de Central. Damián Lemos vio la roja de entrada por un fuerte planchazo ante el Colo Gil y Rosario Central buscó aprovechar la superioridad numérica para liquidarlo. Sin embargo, cuando parecía que se venía el segundo, llegó el baldazo de agua fría. En un ataque aislado, Julián Chicco armó una pared con Rosales, sacó un potente remate de media distancia, Ledesma no la pudo sacar a pesar de la estirada y el Patrón consiguió el inesperado empate.

A partir de los 20' del segundo tiempo, la ilusión de Central por subirse a la punta y respirar en el descenso se transformó en nerviosismo. Los ingresos de Gamba, Ribas y Ortigoza no lograron cambiar la historia y encima Mancinelli le ahogó el grito a Zabala. Llegó el pitazo final y a pesar de que ambos equipos siguen igualados en la zona roja de la tabla de los promedios, el Patrón festejó el punto que sacó de la galera y el Canalla se fue lleno de bronca.