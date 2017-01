Tras la polémica caída que sufrió y terminó definiendo el resultado del Giro del Sol que tuvo como ganador a Ricardo Escuela, Laureano Rosas usó las redes sociales, más precisamente su cuenta de Facebook, para expresar sus sentimientos.

El deportista inició su mensaje agradeciendo a quienes “se preocuparon por lo que pasó conmigo hoy durante la carrera”.

Luego escribió: “Somos gente grande. Ricardo Escuela sabrá bien lo que hizo esta tarde. Simplemente pensemos que hacemos un deporte, esto no es una batalla campal para lastimar a cualquier corredor”.

Y aconsejó a sus colegas que “disfruten del deporte que practican si en verdad les gusta como dicen”.

Para finalizar asegurando que no guarda rencor y aclarando: “Yo ya me siento consagrado al menos en mi país. No necesito ganar ninguna carrera más y si la gano lo haré a fuerza de piernas, entrenamientos y dedicación”.