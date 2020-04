Ayer corrió un tramo de una etapa del Giro de Italia que ganó el australiano Rohan Dennis (INEOS), mañana, sobre el mediodía tiene pensado compartir su trabajo de rodillo con Maximiliano Richeze (UAE Emirates) que reside en Bassano di Grappa, Italia. Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) como todos los deportistas debió reinventarse para mantener la forma física en tiempos de cuarentena y junto al "Atómico" que sufrió en su cuerpo la intromisión del Covid-19 y lo venció luego de estar 28 días internado en Abu Dhabi, conforma un grupo del que también son parte Lucas Gaday, el español Dani Moreno (retirado del profesionalismo el año pasado), Gustavo Artacho y Leandro Larrosa. "Con ellos compartimos tramos de distintas carreras y disfrutamos de la charla sobre distintos temas".

Laureano se conecta con sus compañeros de prácticas a través de la plataforma Zwift (ver recuadro) e interactúa con ellos no solo hablando de ciclismo sino también de la vida diaria. "El sábado pasado compartimos un entrenamiento 3.000 ciclistas de todo el mundo, me encontré con Messineo (Leandro compañeros suyo en el equipo tricolor), el Pampa (Martín) Ferrari y otros muchachos", explicó.

Laureano realiza doble sesión, una de gimnasia y otra de ciclismo.

El ciclista que ganó tres Vueltas a San Juan consecutivas (2014, 15 y 16) cumple con una rutina diaria que incluye ejercicios físicos en la mañana y sesiones de ciclismo sobre el rodillo a partir del mediodía. "El profesor Milla (Gustavo) me ha prestado una barra y 30 kilogramos de peso en discos y otros elementos con los que fortalezco el tren superior y el inferior" explicó quien aprovecha los momentos libres para compartir con su esposa Agostina las demandas de Agostina, pequeña hija de ambos que el 27 de junio cumplirá tres años.

"No queda otra que cuidarnos, por lo que me contó Maxi y por lo que uno ve y escucha es un tema que no se debe tomar a la ligera. Con mis padres y los de mi señora que viven en Buenos Aires el contacto es casi diario", dijo el pedalista que no a su pueblo natal, Las Flores, desde octubre del año pasado.

Las pesas y otros ejercicios sirven para no perder tonicidad muscular y complementar la tarea aeróbica con la anaeróbica.

"Habitualmente esta es la época en que nosotros íbamos y nos quedábamos un tiempo, pero ahora con la nena en el Jardín de 3 años y con este tema, tuvimos que conformarnos con la visita de nuestras madres en enero, para la Vuelta", detalló.

Rosas admite que su vida, salvo los entrenamientos al aire libre no varió mucho. "Soy bastante casero, no cambié mucho mis hábitos". Mantener una dieta equilibrada (ahora no gasto 2.400 calorías por día, sino la mitad) y no caer en ansiedad es clave para sobrellevar el encierro", afirmó.

¿Qué es Zwift?

Es una plataforma informática estadounidense, en la que cada ciclista o corredor puede conectarse utilizando un rodillo, una bicicleta estática o una cinta de correr para competir con su avatar en los diferentes escenarios como en un videojuego, ha enganchado a muchos ciclistas profesionales, como los miembros del equipo UCI World Tour INEOS. En esta época de pandemia aumentó de 16.000 a 35.000 conectados ejercitando en momentos pico. El Tour de Watopia (isla imaginaria) convocó a 140.000 participantes.