La 47° edición de la Vuelta a Mendoza, que comenzará el sábado con un Prólogo en Godoy Cruz, no contará con su último ganador. Laureano Rosas, capitán del equipo Gremios por el Deporte, no estará. La decisión de no participar la tomaron conjuntamente el director general de la escuadra, Rolando Manzanelli; el director deportivo Gustavo Artacho, y el mismo ciclista, después de observar que la propuesta realizada por el presidente de la Asociación Mendocina, Fernando Lanzone, les insumiría un gasto cercano al millón de pesos.

"El problema es que se deben recorrer muchos kilómetros entre etapa y etapa, y se necesitan tres movilidades. El año anterior, nosotros tuvimos un gasto aproximado a los 500.000 pesos en combustible"; comentó el secretario general del gremio de los Plásticos; que fue quien reunió a otros sindicatos, y conformó el equipo de licencia profesional Continental otorgada por la UCI.

Manzanelli comentó que tienen asegurada su participación en las carreras UCI, que restan realizarse en el país como son la Vuelta a Catamarca y Vuelta a Formosa, y que están gestionando la posibilidad de competir en la Vuelta de Chiloé, prevista para fines de marzo.

"En las carreras UCI los equipos Continentales son invitados, hemos conversado con Sergio Gili, y él nos enviará la invitación para correr en Chile; a las carreras de Argentina tenemos previsto ir". Consultado sobre el porqué a esas dos sí, y a Mendoza no, Manzanelli explicó. "En las carreras UCI te dan alojamiento, comida, movilidad, hasta el agua. Aparte otorgan puntos para el ranking del America Tour, de la UCI", confió el dirigente gremial.

Con respecto a Mendoza, prueba en la que de correr Laureano largaría con el número 1, por ser el último ganador, el director del equipo sanjuanino agregó. "Para correr con ciertas chances, necesitás contar con una combi, para trasladar a los ciclistas desde el final de una etapa hasta la concentración. Además, en la etapa del Cristo Redentor, nosotros para permitirle a Laureano descansar bien, alquilamos una cabaña en Uspallata, y la noche anterior pernoctamos allí. Si no teníamos que salir del hotel en el centro mendocino a las 4 de la mañana para largar a las 9, es todo un sacrificio para el ciclista cuando viene con tantos kilómetros encima".

Evaluamos los pro y los contras, y entendimos que no podemos hacer frente a un gasto tan grande” Rolando Manzanelli Dir. Gral. Gremios por el Deporte

Esta decisión de Gremios por el Deporte le quitará al tour de la vecina provincia un ingrediente fundamental para el nivel deportivo de la carrera, porque todo el mundo esperaba el duelo entre los dos capitanes, Rosas y Juan Pablo Dotti (SEP-San Juan). Si a ello se le agrega que los ciclistas integrantes de equipos continentales, por decisión de la FACPyR (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta) no pueden reforzar escuadras mendocinas, como ocurrió en años anteriores, la única posibilidad que pedalistas mendocinos que corren en equipos sanjuaninos puedan correrla es integrando una selección mendocina.

Posible salida

Por pertenecer a equipos profesionales, de categoría Continental, todos los ciclistas que lo integran no pueden vestir otra camiseta durante el año de contrato. Esta norma impuesta por la FACPyR, a principios de esta temporada, impide que si sus escuadras no participan de alguna carrera, los pedalistas, de manera individual, puedan hacerlo. Es por ello que se está tramitando un permiso especial, para que los ciclistas mendocinos, de equipos sanjuaninos, puedan correrla, reuniéndolos en un combinado provincial. Pérez, Vecchi y Páez (Gremios) y Durán (Chimbas TQ) serían convocados.