Todo tiene su tiempo. Todo llega a su fin. La vida es así. Y Valentino Rossi lo entendió. Por eso empezó a despedirse de la competencia oficial. El italiano ya aclaró que esta es su última temporada en el frenético mundo de las Motos GP. Y, como este fin de semana la actividad por la espectacular categoría del motociclismo de velocidad tiene su epicentro en la región del Misano (Italia), Valentino balancea el tema con sensaciones distintas.

"Es una situación un poco extraña -dice- porque es la segunda vez que estamos aquí esta temporada y eso lo hace un algo particular, porque normalmente sólo venimos una vez, pero en los últimos dos años, con la situación por la pandemia, hemos aprendido a repetir en algunos circuitos".

El múltiple campeón de la categoría añadió: "Es una gran oportunidad para despedirme de todos los aficionados italianos ya que siempre es fantástico correr aquí, en casa, en Misano, y espero que podamos tener un buen fin de semana con la climatología, porque aquí en esta época del año, es un poco más difícil que haya un fin de semana en seco y una carrera en seco el domingo".

Nueve veces. Son las que el piloto italiano se consagró campeón mundial en las Motos GP. Todo un récord para un ídolo.

El italiano dijo no saber cómo le gustaría que le recordasen: "Sinceramente, no lo sé. Ya que cuando eres un deportista, tu vida se divide en dos partes. Una es la de piloto, conocido por muchas personas, con mucha gente siguiendo tu carrera y puedes gustar más o menos. Y por otro lado está tu entorno personal, que está reservado a los amigos más cercanos. Me gustaría que me recordasen como un gran piloto, con una carrera larga y buenos resultados, pero, sobre todo, creo que la gente ha disfrutado conmigo en todos estos años y esto es lo mejor que pueden recordar".

Valentino Rossi, nacido el 16 de febrero de 1979, tiene 42 años y siempre dijo disfrutar a pleno de su vida. Pareja de Francesca Sofia Novello, le gusta mucho viajar en los pocos momentos que disfruta de la vida extradeportiva.

El italiano actualmente corre para el equipo Yamaha MotoGP, con una Yamaha YZR M1.

Conocida su gran amistad con Diego Armando Maradona, el piloto europeo festejó en el podio (cuando años atrás ganó la competencia en el circuito argentino de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero) poniéndose una camiseta del ídolo argentino.

Valentino, quien es ídolo de todos sus actuales rivales, posee una fortuna de cifras no conocidas, aunque seguramente debe ser millonaria. Para tener un cálculo, basta con decir que cada moto de la categoría está valuada en unos tres millones de euros, de ahí que los equipos deben invertir cifras siderales.

TODOS SUS RÉCORDS