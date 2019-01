Operativo. En la búsqueda trabajan barcos y hasta aviones. Hasta ahora, no hay rastros del avión. Los objetos que habían encontrado flotando en la víspera no pertenecían a un aeronave, indicaron las autoridades policiales.



La búsqueda del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, desde Francia a Gales, se suspendió ayer -por segundo día consecutivo- por falta de luz natural, mientras que la familia se pronunció por primera vez y pidió que las tareas se realicen "hasta las últimas consecuencias".

Después de nueve horas de trabajo, la policía de la isla británica de Guernsey confirmó la suspensión del segundo día de búsqueda, sin rastros aún del avión que se perdió el pasado lunes con Emiliano Sala y el piloto a bordo, en aguas británicas del Canal de la Mancha.

Previamente, la familia de Emiliano se expresó por primera vez públicamente y pidió que la búsqueda sea "hasta las últimas consecuencias". Martín Molteni, amigo de Emiliano, ofició de portavoz de la familia en una rueda de prensa.

El amigo del delantero argentino, junto con Horacio y Darío, padre y hermano, respectivamente, manifestaron la intención de que la búsqueda sea "hasta encontrar a Emiliano y al avión".

El último parte de la policía de Guernsey, no obstante, puso en duda la continuidad de la búsqueda e informó que la decisión se tomará "mañana (por hoy) temprano". Para ese entonces ya estará en la zona del Canal de la Mancha la hermana de Emiliano Sala, Romina, quien viajó junto con su esposo y una amiga para seguir de cerca la operación.

La segunda jornada de búsqueda no arrojó mayores novedades aunque las autoridades locales revelaron las cuatro hipótesis que se manejan.

La primera es que el avión aterrizó en otro lugar pero aún no hicieron contacto; la segunda, que buscaron descender sobre el agua (amerizaje) y fueron recogidos por un barco; la tercera, que amerizaron y están a bordo de un bote salvavidas; y la cuarta, que el avión se estrelló y se hundió en el mar.

El mismo informe indica que la prioridad de búsqueda está centrada en la posibilidad del bote salvavidas.

> Bajar altura, el pedido del piloto

Sala había utilizado en tres ocasiones el avión, un Piper PA-46 "Malibú", matriculado en Estados Unidos. Un diario francés señaló que tres personas pasaron el control de embarque, pero que una de ellas, el experimentado piloto Dave Henderson, se quedó en tierra por motivos que se desconocen.

Luego se confirmó oficialmente que el piloto que abordó el avión es David Ibbotson, de 60 años. Este "experimentado" piloto, según lo calificaron en su entorno, tomó los mandos del aparato y pidió al control aéreo bajar de altura poco antes de que se perdiera la señal de radio, lo que puede indicar que encontró problemas con el hielo.

David Barker, responsable de las operaciones de investigación en Guernsey, aseguró al diario francés L"Equipe que están utilizando "todos los medios posibles "para rescatar a Emiliano Sala y al piloto".

La desafortunda y criticada foto de CR7

En medio de la conmoción que se vive por la desaparición del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, Cristiano Ronaldo generó todo tipo de críticas tras publicar una polémica foto en las redes.

El futbolista portugués compartió en Instagram una foto en la que se lo ve sonriendo mientras posa para la cámara de su celular adentro de un avión y tituló la publicación con un emoji de un avión, una cara sonriente y una mano con el pulgar hacia arriba.

Repudio. La foto de Cristiano que generó malestar.

La imagen generó todo tipo repercusiones, varias de ellas en total repudio hacia la iniciativa de Ronaldo de subir a su muro una captura poco atinada para la angustiante noticia que mantiene en vilo al país.

"Esto es realmente shockeante. ¿Cómo podés publicar algo así cuando el mundo está rezando por Emiliano Sala?", criticó uno de los usuarios. "El mundo del fútbol conmocionado por la desaparición de Sala y él dentro de su espejo sin el mínimo registro de la tristeza de aquellos que acompañan el dolor de los semejantes", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Incluso el reconocido ex futbolista inglés Gary Lineker dijo, en crítica pública: "No es el día para este tuit. Realmente no lo es".