- ¿Cómo y qué es lo que trabajaste especialmente para esta pelea contra Cardozo?



- Como hasta último momento no sabíamos con quién peleábamos, trabajamos con diferentes sparrings. En esta preparación hemos dado mucha importancia al esquive para entrar en la distancia corta y conectar manos al cuerpo y ascendentes. La idea es hacerle sentir las manos a las rivales.



- ¿Qué pasó en las dos peleas previas entre ustedes?



- Me tocó ser visitante las dos peleas y ambas fueron muy parejas, pero me las dieron perdidas. Ahora la situación se revierte, la local seré yo y saldré con todo a buscar mi revancha.



- ¿Sientes alguna presión por enfrentar a quien te ganó dos veces?



- No, por el contrario: para mí cada pelea es una prueba que me permite ver cuánto es el crecimiento que voy teniendo. Ambas nos conocemos, pero yo no soy la misma boxeadora de hace cinco años.



- ¿Qué características tiene?



- Es una boxeadora de buena línea boxística pero soy más aguerrida y más veloz. Allí, creo tener un punto a favor que trataré de explotar.



- ¿Cómo es tu relación con el público?



- Muy buena. Siento muchísimo afecto de mis comprovincianos, me lo hacen saber en la calle y también en las redes sociales, estoy integrada a varios grupos de distintas escuelas deportivas y la interacción con ellos es muy linda. Me encanta el deporte y trato de ayudar siempre que puedo asistiendo a sus clases.



- ¿Cuál será el planteo de pelea?



- Vamos a salir a imponer lo nuestro, como siempre, desde el primer round marcando nosotros el ritmo de pelea. No sé especular por lo que desde el vamos intentaré demostrar sobre el ring quién es la campeona. Creo que en la presión y el desborde estará mi negocio.



- Aún no has ganado por la vía rápida. ¿Te preocupa algo el tema?



- No me quita el sueño, pero trabajamos todos los días para golpear con más potencia. Creo que el nocaut llegará en cualquier momento, a diario trato de mejorar posturas y mecanizar lanzamientos para ser más contundente.



- ¿Cómo serán tus días hasta el viernes?



- Seguiremos entrenando en Buenos Aires hasta mañana y el jueves viajaremos a San Juan para el pesaje y luego esperar la pelea con la tranquilidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer para subir al ring en las condiciones óptimas a defender mi título.



En el panorámico de Pocito, Cecilia realizó tareas aeróbicas mientras entrenó en San Juan.

Una megavelada con cinco peleas profesionales

La reunión del próximo viernes en el Cantoni constará de cinco peleas profesionales. Las dos por títulos mundiales: Leonela Yúdica (16-0-3) expondrá el mosca FIB (Federación Internacional de Boxeo) ante la mexicana María Isabel Millán (25-5-1, 9KO) y Cecilia Román (14-4-1), campeona mundial gallo FIB lo hará ante la jujeña Julieta Andrea Cardozo (12-3-0, 1KO). Ambas contiendas serán a diez asaltos de 2 minutos por 1 de descanso.



En la más importante de las peleas complementarias, el peso gallo Carlos Sardinez (15-2-0, 2KO) se enfrentará al misionero Diego Oscar Silva (29-4-4, 15KO), en un principio sería a seis round, pero podrían llevarse a ocho. Las otras dos las protagonizarán a cuatro round los superplumas Fabián "Veco" Álvarez (3-1-0, 1KO) y el mendocino Brian Martínez (1-1-0) y los superwelter Emiliano Guevara (0-1-0) y el también mendocino Diego Martínez (1-0-0) en pelea revancha.