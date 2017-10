La pelota no entró. La Selección argentina puede encontrar en las estadísticas del partido algunas de las razones del empate en cero frente a la selección de Perú, ya que generó 10 situaciones de gol, cinco por cada período, sin poder convertir, un mal endémico del representativo nacional en estas eliminatorias.

El técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, aseguró que sigue "esperanzado y confiado" sobre las posibilidades de su equipo para acceder al Mundial de Rusia 2018, pese a empatar de local con Perú y quedar en el sexto puesto, fuera hasta del repechaje, a falta de una fecha para concluir la competencia.



El santafesino rescató "la convicción" que mostraron sus jugadores en la Bombonera y destacó que Argentina depende de sí mismo para jugar la próxima Copa del Mundo. "Sigo confiado y esperanzado, si jugamos con la convicción con la que lo hicimos hoy (por ayer) no tengo dudas que vamos a estar en el Mundial. La situación no es cómoda pero la clasificación sigue dependiente de nosotros", aseveró.



Sampaoli argumentó que su esperanza "está avalada por la representación de los jugadores en el campo" y en el hecho de haber marcado "una diferencia muy grande sobre los rivales en cuanto al juego". "Lamentablemente no pudimos concretar las oportunidades como ocurrió ante Venezuela la fecha pasada, pero hay que destacar que mantuvimos al rival en su campo, generó situaciones de gol y eso nos alienta para lo que viene", afirmó.

Fue la primera vez de Messi en la Bombonera

La barrabrava de Boca le rindió anoche honores al capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, que por primera vez disputó un partido oficial en la Bombonera al enfrentarse ante Perú.



"Lionel Messi, el mejor del mundo, bienvenido a La Bombonera", fue el mensaje de una bandera firmada por el "Jugador N´ 12" ubicada detrás del arco más cercano al complejo de Casa Amarilla.



Antes del inicio del juego, todo el estadio le regaló una ovación al astro del Barcelona y enseguida entonó el cántico: "Que de la mano, de "Lio" Messi, todos la vuelta vamos a dar...". Messi, de 30 años, solamente había pisado el césped de la cancha de Boca en un partido benéfico organizado en 2005 por la Fundación Pupi del ex futbolista Javier Zanetti.