Un fin de semana a puro festejo fue el de jugadoras y dirigentes del San Juan Rugby Club que arrasaron con el medallero en la final del torneo Clausura de hockey sobre césped de San Juan con cuatro categorías, salieron campeonas en tres categorías, una fue subcampeón y otra logró coronarse bicampeón. La primera logró el primer título luego de 33 años de vida del club, fundado el 18 de noviembre de 1989.

De las cinco divisiones competitivas, el club llegó con cuatro a la final: Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.

La Sub 16 se coronó campeón del Clausura ante la Universidad Nacional de San Juan, y bicampeón anual porque también fue campeón en el Apertura, que son los dos únicos torneos del año organizados por la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre césped y pista.

La Sub 19 fue campeón del Clausura; con la Reserva lograron el subcampeonato, y la primera división logró el primer título luego de 33 años de vida del club, fundado el 18 de noviembre de 1989.

En el Clausura participaron las categorías competitivas desde el Sub 14, más las ya mencionadas.

“La Subcomisión es nueva, estamos trabajando desde julio y hemos sacado al hockey campeón en Primera y hemos logrado una excelente participación de cada una de las categorías que han dejado al club en lo más alto. Estamos haciendo historia”, dijo Lorena López presidenta de la Subcomisión de hockey.

Jugadoras del SJRC premiadas

Sub 14: goleadora, Morena Domanico

Sub 16: goleadora Emilia Cruz

Valla menos vencida y mejor jugadora del partido, Josefina Guzmán

Sub 19: goleadoras Milagros Scadding y Catalina Castro

Valla menos vencida, Milagros Russo

Reserva: valla menos vencida, Valentina Soria

Primera: mejor jugadora del partido, Valentina Soria

Las campeonas de Primera

1. Valentina Soria

2. Milagros Russo

3. Catalina Castro

4. Martina Guimaraes

5. Lucia Caballero

6. Paula Moya

7. Cecilia Rodríguez

8. Camila Rizo

9. Josefina Lertora

10. Marina Caballero

11. Renata Yuba

12. Milagros Scadding

13. Justina Roca

16. Luz Páez

17. Martina Prudkin

18. Sofía Suraty

19. Juliana Lago

20. Victoria Ortiz

23. Catalina Martin

24. Lara Cabeza

Cuerpo Técnico de Primera división:

Head coach Axel Herrera, DT Gabriel Espejo y Fernando Villegas, PF Juan Manuel Gerarduzzi y Nicolás Rodríguez.

La sub 19 campeona

1- Marina Caballero Lambrechts

2- Catalina Castro Gimeno

3- Pilar Cruz Manilov

4- Martina Guimaraes

5- Juliana Lago

6- Josefina Lertora Balmaceda

7- Lucia Marcucci

8- Catalina Martin Ossa

9- Sara Mattar

10- Maria Luz Paez

11- Milagros Russo

12- Alhena Saffe

13- Luján Sánchez Gramajo

14- Celina Dayana Sanchez Martinez

15- Milagros Scadding Podesta

16- Juliana Sosa

17- Justina Roca Putelli

18- Pia Luna

19- Luciana Roca

20- Delfina Sánchez

Cuerpo Técnico de Sub 19

Head coach Axel Herrera, DT Gabriel Espejo y Fernando Villegas, PF Juan Manuel Gerarduzzi y Nicolás Rodríguez.

Reserva, Subcampeona

1- Pilar Cruz Manilov

2- Lucia Marcucci

3- Sara Mattar

4- Alhena Saffe

5- Luján Sánchez Gramajo

6- Celina Dayana Sanchez Martinez

7- Juliana Sosa

8- Lara Cabeza Laprovitola

9- María Paula Moya Vargas

10- Victoria Ortiz

11- Martina Prudkin

12- Camila Rizo

13- Valentina Soria

14- Sofia Suraty

15- Valentina Camila Uñates Cabeza

16- Emilia Cruz

17- Ines Caballero

18- Aldana Rodriguez Putelli

19- Nazarena Iriarte

20- Milagros Estevez

Cuerpo Técnico Reserva:

Head coach Axel Herrera, DT Gabriel Espejo y Fernando Villegas, PF Juan Manuel Gerarduzzi y Nicolás Rodríguez.

Bicampeonas Sub16

1- Martina Aguirre

2- Inés Caballero

3- Emilia Cruz

4-Guadalupe Guzmán

5- Josefina Guzmán

6- Nazarena Iriarte

7- Milagros Jofré

8- Pía Luna

9- Abril Montilla

10- Malena Montilla

11- Federica Pellegrini

12- Oriana Peña

13- Luciana Roca

14- Aldana Rodríguez Putelli

15- Delfina Sánchez

16- Georgina Zucal Yanzón

17- Milagros Estevez

18-Emilia Yornet

19-Ema Ramos

20-Lola Sánchez

Cuerpo técnico de Sub 16: Head Coach José González, D.T. Carlos Espejo, P.F. Abel Ormeño.

Con el sabor de la gloria, las chicas terminan el 2022 en lo más alto del podio y comienzan el 2023 más que motivadas.

Subcomisión de Hockey

Lorena López (presidenta), Liliana Castro, Florencia Lambrecht, Mariana Manilov, Laura Yanzón, Darío Llanos, Mauricio Rojas, Hugo Russo, Pablo Paez, Mariano Monserrat, Ruben Ríos.