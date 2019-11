Entrega. El seleccionado sanjuanino se caracterizó por no bajar los brazos en ningún momento, pese a ir siempre abajo en el marcador.

El seleccionado sanjuanino de rugby jugó ayer después de casi dos años de inactividad y eso fue motivo de celebración: los jugadores volvieron a vestir la camiseta azul, los entrenadores regresaron a su viejo rol y el público se dio el gusto de alentar nuevamente por el equipo, sin distinción de clubes. La excusa fue el amistoso que disputó ante Chile y por eso el resultado hasta quedó de lado dentro de ese contexto. Con sólo dos entrenamientos a cuestas y ante un rival que se prepara para enfrentar a Portugal, San Juan demasiada batalla dio ayer en cancha de Huazihul, en un encuentro en que Los Cóndores ganaron 35-5.



El amistoso le sirvió a Chile para sumar minutos de juego antes de su ventana internacional y a San Juan, para volver a jugar tras 23 meses. El partido no fue atractivo, con dominio visitante tanto en la posesión de pelota como en el campo de juego. Chile fue un equipo ordenado, que soportó la presión de San Juan cuando pudo acomodarse en la cancha y que especialmente aprovechó las deficiencias del local en defensa.



Los sanjuaninos pelearon cada pelota y ofrecieron un juego muy físico, pero le faltó control y, salvo pasajes del segundo tiempo, potencia ofensiva. Chile manejó el line y quebró en varias ocasiones la defensa sanjuanina, para marcar un total de cinco tries en los 80 minutos.



El conjunto sanjuanino, que descontó con un ensayo de Emilio Más, se fue de la cancha con la sensación de haber dejado todo y de haber sido un digno rival de un seleccionado nacional.

Buen tackle. Chile mostró un juego ordenado, dominó el line y tuvo un buen tackle ante el aguerrido conjunto sanjuanino.



Chile fue más ordenado.



Anotaciones: PT, 8m try Ignacio Silva, conversión Santiago Videla (CH), 13m Marcelo Torrealba, conversión Videla (CH), 21m try Matías Dittus, conversión Videla (CH), 35m Augusto Bohme, conversión Videla (CH). ST, 11m try Emilio Más (SJ), 27m try Clemente Saavedra, conversión Videla (CHI).



Arbitro: Amelia Zabala.



Desde el ingoal

EMILIO MÁS

Selección San Juan

"Sólo tuvimos dos entrenamientos antes de salir a la cancha y eso se notó en defensa, porque dejamos muchos espacios. Pero cuando pudimos acoplarnos lo hicimos muy bien. Además, dejamos todo".

SANTIAGO VIDELA

Selección Chile

"San Juan nos ofreció un juego bastante físico y dinámico. Nosotros tardamos algunos minutos en dominar el juego. Creo que fue clave nuestro sistema táctico de defensa y que tuvimos un buen ataque".