En la jornada de este jueves, la cuarta de estos XX Juegos Binacionales que se disputan en Córdoba, la delegación sanjuanina obtuvo 4 medallas más, que se suman a las 14 ya logradas en los primeros tres días.

En ciclismo, Santiago Sánchez consiguió el oro al imponerse en la contrarreloj individual con un tiempo de 26:54,390. Luego, llegaron dos preseas más con el atletismo. Rodrigo Burgoa obtuvo una plata en los 5000 metros y Ramiro Cataldo consiguió la misma medalla en salto triple (13.43 metros). Por último, Enzo Grecco se subió al último escalón del podio en 100 metros mariposa.

Básquet femenino y masculino

El seleccionado sanjuanino de básquet femenino perdió en la jornada de hoy ante el local Córdoba en el partido correspondiente a la segunda ronda por el quinto al octavo lugar. Las dirigidas por Diego Murua sufrieron la presión a toda la cancha que encabezó Córdoba. Las sanjuaninas le agarraron la mano a la defensa en los últimos cuartos y pudieron sumar algunos puntos para redondear la derrota 79-15. Mañana desde las 9:00 hs, las chicas buscarán quedar en la séptima colocación por primera vez y para ello deberán ganarle a Maule que perdió con San Luis.

En tanto que los chicos cayeron por 88-49 ante Córdoba en semifinales y este viernes lucharán por la medalla de bronce ante San Luis.

Fútbol femenino

Las chilenas fueron superiores a las sanjuaninas y se quedaron con la chance de jugar por el 5º puesto. Maule derrotó a San Juan por 3 a 0, dejando a las sanjuaninas en la definición del 7º y 8º lugar. Lamentablemente San Juan no pudo cerrar un par de resultados en la fase clasificatoria, a pesar de haber jugado bien, y pagó caro el precio, ya que el ánimo en el plantel del Motoneta, no era el mismo que en partidos anteriores. Mañana se definen todos los puestos y San Juan enfrentará a Mendoza a las 9 hs, buscando el 7º puesto.

Handball femenino y masculino

Con un juego ordenado y una destacada efectividad, las chicas de Azul Ares se impusieron a su par chileno por 28 a 16 y ahora dirimirán la 5ª posición con San Luis. La ventaja sanjuanina se plasmó desde el comienzo del encuentro y al llegar al descanso el electrónico arrojaba un cómodo 12 a 6 a favor de las sanjuaninas. En la segunda mitad, Maule tuvo un atisbo de reacción, que inmediatamente fue aplacada por la contundencia de San Juan ante el arco rival. San Luis es el último adversario que tendrán las sanjuaninas, en un choque en el que estará en juego la 5ª plaza. Jugarán desde las 15 hs y con cambio de escenario, ya que lo harán en el estadio del IPEF en Córdoba.

Los varones cayeron con San Luis por un ajustado 26-28 y de esta manera San Juan jugará por el 7º puesto. La selección sanjuanina de Handball masculina, completó el primer partido de la segunda fase final de los Juegos Binacionales en Córdoba, donde no pudo derrotar a su par de San Luis. Lamentablemente no se dio el resultado esperado, ya que San Juan ya que la derrota frente a los puntanos fue muy ajustada, ya que por solo dos goles de ventaja, 28 a 26, no podrá pelear por el 5º puesto. Por ello la importancia de ganar mañana en el cruce por el 7º lugar, para no ocupar el fondo de las posiciones. El partido por el 7º y 8º puesto, se jugará mañana a las 11 hs y el rival será Maule.

Vóley femenino y masculino

Las chicas de Baigorri ganaron el encuentro ante O´Higgins por 3 a 1 pero no les alcanzó y deberán jugar para el 5to al 8vo puesto. Se disputó el primer cruce de la segunda fase en el Voley femenino por los juegos Binacionales en el estadio del Club Sarmiento, donde las chicas sanjuaninas dirigidas por Alejandra Baigorrí, derrotaron cómodamente a Maule por 3 a 0. Con parciales 25-15, 25-14 y 25-16, San Juan liquidó el pleito en forma rápida y mañana desde las 11:00 hs buscará quedar en el 5º lugar. El rival es O´Higgins, que derrotó a Valparaíso en la otra llave por 3 a 0.

Por su parte, los chicos vencieron por 3-0 a Metropolitana y este viernes buscarán el oro ante Córdoba o Mendoza.