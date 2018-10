Embajadores. Lisandro Bravo, Guadalupe Godoy, Magalí Balmaceda y Ludmila Aguirre, todos ciclistas sanjuaninos, le dieron a la provincia medallas en la jornada de ayer. Todo un logro para la provincia catalogada como la "capital del ciclismo".

Al igual que en los Binacionales que culminaron hace unos días, el ciclismo continúa siendo materia aprobada para San Juan. Esta vez en los Juegos Evita 2018 que se desarrollan en Mar del Plata, la delegación sanjuanina sumó ayer cinco medallas más, de las cuales tres fueron obtenidas en ciclismo, el resto las sumó acuatlón, atletismo y deporte adaptado.





Ludmila Aguirre y Magalí Balmaceda obtuvieron el primer oro del día en la prueba de scratch, mientras que también en scratch Lisandro Bravo y Guadalupe Godoy sumaron dos preseas de plata más. Lautaro Delgado en acuatlón Sub-16 sumó medalla de oro con una marca de 14,58, en tanto que en el cierre de la jornada Ignacio Penizzotto sumó un bronce en la prueba de 100 metros con vallas.





Pero el deporte adaptado también sumó en gran cantidad. Hubo tres medallas de oro: Matías Herrera en tenis de mesa, Gabriela Brizuela en 80m PC (parálisis cerebral) y Esteban Vallejos en salto en largo. Dos de plata: David Salinas en salto en largo y Braian Castro en 150 metros y también dos de bronce: Rodrigo Castro en lanzamiento de bala y Joaquín Parra en 80 metros.





Además, en vóley masculino Sub 17, San Juan venció a La Pampa por 2-0 (25-12 25-10) y en Sub 15 también 2-0 a Río Negro (28-26; 25-16). Las chicas del Sub-17 vencieron a Chubut por 2-1 (10-25 /18-25/ 15-7). En handbol Sub-14 San Juan cayó ante Formosa por 21-18. En MTB Lautaro Castro culminó 17mo y no pudo pasar a la final, en tanto que Joel Lega, tuvo una caída y tampoco pudo clasificar. En básquet 3x3 U-16, Misiones le ganó a San Juan por 16-7 y luego San Juan venció a Salta por 12-7. En tenis de mesa masculino San Juan terminó segundo en el Grupo, ganando cuatro partidos (ante San Luis, Córdoba, Tierra del Fuego y Bs.As) y perdió uno (ante Formosa), así jugará por el 5to al 8vo lugar. En beach vóley femenino, San Juan cayó ante Neuquén por 2-0 con parciales de 21- 6 y 21- 14.





En fútbol Sub-16, los chicos vencieron a Mendoza por 1 a 0 con gol de Matias Sánchez.





Mientras que en hockey Sub-14, las chicas derrotaron a Santa Cruz por 4-1 y los varones le ganaron a La Rioja por 3 a 1, ambos seleccionados clasificaron a la Zona oro e irán por el título.





Por el oro. Las chicas de hockey sobre césped Sub-14 vencieron a Santa Cruz y clasificaron a la Zona Oro.

La agenda

Hoy continúa

Desde las 8 de la mañana la delegación sanjuanina encarará la tercera jornada de actividad de los Juegos Evita. Los sanjuaninos le estarán bajando el telón sobre las 18 horas.