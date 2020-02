Carismático. La enorme sonrisa en su rostro es la carta de presentación de Remco Evenepoel, la futura estrella del ciclismo mundial que desborda en simpatía. En el Hotel Del Bono Park se despachó en elogios para el público sanjuanino que ya lo posicionó como uno de los ciclistas europeos más queridos.

Es el "chico maravilla". La figura que ya dejó de ser una promesa y comienza hacerse realidad. Es Remco Evenepoel, el joven ciclista belga que se consagró en la 38º Vuelta a San Juan y que aquí por estas tierras cautivó a todos los sanjuaninos con su enorme sonrisa y su carisma. Ayer, recibió a DIARIO DE CUYO para contar el día después de su consagración y se cansó de elogiar a la prueba sanjuanina y a la provincia.



Lejos de subirse al estrellato por sus logros y por ser considerado el ciclista del que hablará el mundo, Remco, que cumplió sus 20 años el sábado pasado, mostró una madurez envidiable a la hora de analizar su pasado, presente y futuro inmediato.



"Estoy muy contento por haber conseguido este gran logro. El año pasado empecé mi carrera profesional aquí, por eso la Vuelta a San Juan siempre será especial y ahora mucho más porque fue aquí donde pude alzarme con mi primera Vuelta de esta categoría", abrió la charla el campeón con un inglés fluido. Y sí, es que Evenepoel debutó como profesional en la Vuelta del año pasado a meses de haber firmado contrato con el Deceuninck Quick Step y fue el año pasado que ya comenzaba a posicionarse como serio candidato luego de imponerse entre los Sub-23. La Vuelta a San Juan es la primera victoria para Remco en la categoría UCI Pro Series. El 13 de junio del año pasado ganó la Vuelta a Bélgica que contó con cuatro equipos World Tour, ganó el Campeonato Europeo de Contrarreloj, se impuso en la Clásica de San Sebastián y se alzó con la medalla de plata en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial.



Su profesionalismo es envidiable. El domingo por la noche celebró su consagración en una fiesta en donde él mismo afirma que brindó con agua. "Anoche terminamos muy tarde con los festejos pero por suerte tengo todo este día para recuperarme", confesó casi con preocupación y dejando en claro la seriedad con la que se toma su carrera deportiva.



A la hora de analizar la Vuelta que lo tuvo como campeón, el joven belga eligió la etapa en la que se impuso y la que es su especialidad: "La etapa más linda fue la contrarreloj individual porque pude ganarla y posicionarme como candidato. Y la otra etapa que disfruté mucho fue la del quinto día en el Alto Colorado porque ya sabíamos que estabamos cerca de la victoria", comentó refiriéndose a la etapa en la que triunfó Flórez (Androni) y en la que Remco con su quinto lugar prácticamente comenzó a sellar su coronación, pues Filippo Ganna (Italia) lo escoltaba a 33 segundos y Oscar Sevilla (Medellín) a 1m01s.



Después para él quedó disfrutar de la Vuelta y seguir cosechando el cariño de la gente. Una multitud se dio cita en la Avenida de Circunvalación para ver al joven estrella que ayer agradeció por tanta amabilidad de los sanjuaninos: "Lo del público es maravilloso. Para una carrera de este tipo me parece increíble que haya esa multitud pero sobre todo tanta pasión, en Europa no se da mucho ese aliento como pasa acá, me conmovió ver tanta gente en la autopista. En cada giro veía más y más gente, por ahí se tornaba peligroso porque la gente estaba muy cerca nuestro, pero por suerte no hubo caídas; es maravilloso el ciclismo aquí", comentó. Sobre el apoyo que él recibió desde el primer día que llegó a San Juan, Evenepoel manifestó: "Estoy sorprendido, los aficionados aquí me reconocen donde voy y me lo hacen saber. Estoy muy contento de que me amen tanto en un lugar tan lindo, pero soy consciente que como ciclista mi carrera recién comienza, tengo que mantener los pies sobre la tierra".

Para el recuerdo. Remco dejó plasmado el recuerdo para llevar al Viejo Continente. San Juan marcará un antes y un después en su carrera deportiva.



Su humildad y sus valores quedan a la vista en cada una de sus declaraciones. El belga sabe que es un ejemplo a seguir por los chicos que comienzan en la actividad. "Aquí en San Juan, la cuna del ciclismo, los pequeños hacen ciclismo desde muy chicos, si bien yo comencé de grande les digo que tienen que disfrutar el ciclismo. Lo más importante es divertirse en la bicicleta y disfrutarlo todos los días, quizás en algún momento se les dé la chance de seguir practicando de manera más seria y recién ahí podrán pensar en seguir el camino como profesionales, pero por lo pronto y mientras son chicos tienen que disfrutar". Así. Claro y conciso. Remco Evenepoel, el que hizo vibrar a San Juan el domingo con 200 mil personas gritando por él, dejó en claro cuál es la clave del éxito para triunfar en el deporte y en la vida: constancia, profesionalismo pero sobre todo humildad.