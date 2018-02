Se quedó. Lorenzo Faravelli, del Ciclón, escapa de la marca de Robert Piris. San Lorenzo trastabilló y se alejó de Boca, que anoche se frotó las manos.

San Lorenzo jugó ayer para Boca, ya que perdió mucho terreno en su objetivo de alcanzar al líder de la tabla de posiciones. Es que anoche perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, y quedó tercero en las posiciones, ahora nada menos que a 12 unidades del Xeneize, tras cerrarse la 17ma fecha de la Superliga.



El Ciclón, que venía en un momento positivo, no pudo con el Lobo, que con un buen planteo llegó al gol y luego resolvió con solvencia la embestida del visitante, para mantener el resultado. El tanto del equipo platense lo anotó Facundo Pereyra, a los 10 minutos del segundo tiempo.



El que sí festejó fue Talleres de Córdoba, que sumó anoche un nuevo triunfo al derrotar como local a Argentinos Juniors por 2 a 0 y se convirtió en único escolta de Boca.



Los goles del conjunto cordobés fueron anotados por Juan Ramírez, ex Argentinos Juniors, y Santiago Silva. La T suma ahora seis encuentros sin derrotas (cinco triunfos y un empate), acumulando 34 puntos, lo que le permite seguir a la caza del Xeneize, que manda con 43 unidades.



Por otro lado, Newell"s Old Boys, que no levanta cabeza, empató ayer sin goles con Temperley, que es uno de los cuatro equipos que hoy descenderían, en un partido jugado en el Coloso Bielsa.

POSICIONES

Equipo Pts PJ PG PE PP Gf Gc



Boca Juniors 43 17 14 1 2 34 8



Talleres 34 17 10 4 3 23 8



San Lorenzo 31 16 9 4 3 20 10



Independiente 29 16 8 5 3 16 10



Racing Club 28 17 8 4 5 27 19



Huracán 28 17 8 4 5 21 16



Godoy Cruz 28 17 8 4 5 24 20



Belgrano 28 17 7 7 3 15 13



Unión 27 17 7 6 4 19 14



Estudiantes 27 17 8 3 6 18 14



Colón 27 17 7 6 4 18 15



Atl Tucumán 25 17 6 7 4 19 15



Def y Justicia 25 17 7 4 6 27 24



Argentinos Jrs 24 17 7 3 7 23 22



Rosario Central 24 17 6 6 5 20 20



Patronato 23 17 6 5 6 18 17



San Martín 22 17 6 4 7 19 22



Gimnasia 21 17 6 3 8 19 24



Vélez 21 17 6 3 8 13 19



Banfield 19 17 5 4 8 17 18



River Plate 19 17 5 4 8 20 23



Lanús 19 17 5 4 8 14 29



Tigre 14 17 2 8 7 13 20



Newell"s 14 17 4 5 8 14 17



Temperley 14 17 3 5 9 9 25



Chacarita 12 17 3 3 11 13 22



Olimpo 12 17 3 3 11 11 29



Arsenal 8 17 15 1 1 9 20