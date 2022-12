El sueño se agiganta. En tres años de Primera División, San Lorenzo de Ullum tocó el cielo con las manos del universo futbolístico de San Juan y es que en una emotiva definición, el Santo de Villa Aurora terminó inscribiendo su nombre entre los campeones oficiales de la Liga Sanjuanina tras derrotar por penales al Atlético Unión, tras el empate 1-1 en la Superfinal de esta temporada.

Un logro sensacional para el equipo Ullunero, que con un plantel corto, con mucho oficio y con una enorme capacidad para potenciarse siempre, logró quedarse con el Oficial pero, además, camina a paso firme en el Regional Amateur donde quiere ser finalista de la Región Cuyo pensando en el gran salto de llegar al Federal A. Pero para eso, queda tiempo. Ahora, fue el momento de meterse entre los mejores de la centenaria historia de la Liga Sanjuanina, ganándole al poderoso Unión la definición entre los dos mejores del año en San Juan. Fue repetir la efectividad en los penales de la final ante Desamparados, la capacidad de Maxi Robledo en el arco y las ganas de todo Ullum de ser campeones. Pero hubo antes una final que terminó 1-1 con un trámite más que intenso, con el primer golpe de la mano del Azul cuando Gustavo Pereira giró en el área y definió cruzado para vencer a Robledo. Iban 21' del primer tiempo y parecía que Unión ponía todo a su favor, pero el corazón de San Lorenzo dio el presente y Gonzalo González -goleador del año en San Juan- no perdonó el error de Ávila para quedar cara a cara con Biasotti y empatar el partido. En el complemento, Unión quiso y no pudo. San Lorenzo se paró mejor, empezó a manejar los tiempos y la pelota con Hernán Muñoz de abanderado y llegó con peligro. No le alcanzó para definirlo pero quedó más que entonado para los penales y ahí, sí apareció la enorme ilusión de todo un departamento por ser campeón.

En los penales, empezó San Lorenzo con Yonatan Tejada y no perdonó. Arriba, lejos de Biasotti. Llegó el turno del Gatito Pereira para Unión y le dio débil, anunciado para que Robledo se tirara sobre su derecha para amargar al pueblo azul. Michel García siguió con la serie en San Lorenzo y no dudó. Le tocó el turno a Elías Oballes y el ex Árbol Verde lo convirtió para poner el 1-2. El tercer turno en San Lorenzo fue de Hernán Muñoz y el capitán ullunero, impecable. Arriba 3-1 y todo el peso para el pibe Marcelo Simone que eligió abrir su remate y se le fue afuera. Vendría el cuarto penal en San Lorenzo y Gabriel Lara sabía que en su pie derecho estaba la chance de ser campeones. No perdonó y desató el delirio de San Lorenzo que en una tarde de fiesta, se metió entre los grandes de San Juan.

Hasta pronto

El choque San Lorenzo-Unión fue el primero de la trilogía que terminará el 15 de enero próximo. Es que ahora se vendrán los partidos de semifinales del Regional Federal Amateur. El 8 de enero, la ida se jugará en Unión y la revancha se jugará en la Villa Aurora de Ullum.

Las claves

Personalidad

San Lorenzo, jugado en lo físico y con un plantel ajustado, siempre supo cómo buscar la

corona. En la primera parte, le dejó el gasto a Unión. En el complemento, apostó algo

más.

Convicciones

San Lorenzo había logrado ganar el Torneo de Verano en los penales y esta vez, volvió a entrar

a esa definición con el convencimiento de que podía repetir la conquista y lo consiguió.

Impotencia

Unión fue más en la primera parte pero no pudo sostener su ventaja inicial. Se fue quedando,

sufrió en el complemento y se quedó sin resto anímico para definir en los penales.