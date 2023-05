San Lorenzo (35 puntos) derrotó a Instituto de Córdoba (20) por 2-0, resultado que le permite continuar a la expectativa de la vanguardia que ostenta River (17), tras continuar la 17ma fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF). En el estadio del Nuevo Gasómetro del Bajo Flores y con una multitud respaldándolo, como es habitual, el equipo del DT Rubén Darío Insúa resolvió recién en la segunda etapa un compromiso que se presentó trabado y parejo. Y lo hizo a través de dos penales anotados por Andrés Vombergar (St. 26m. y 41m.), que fueron convalidados por el VAR, tras las sanciones aplicadas por el árbitro principal, Nicolás Ramírez, de discreto desempeño.

El guardavallas visitante, Jorge Carranza, vio la tarjeta roja a los 38 minutos de la segunda parte por una fuerte infracción, en acción que fue revisada desde la cabina tecnológica en la que supervisó el árbitro Nicolás Lamolina.

El "Ciclón" de Boedo, que se mantiene invicto en condición de local (7 triunfos, 2 igualdades), llegó a las 35 unidades y quedó a dos de la línea de River, que hoy se enfrentará en el Monumental de Núñez a Platense.

La mala noticia para el "Ciclón" en esa etapa inicial resultó el reemplazo de Barrios (entró Ezequiel Cerutti), con un primer diagnóstico de traumatismo en el tobillo derecho.

En el segundo período, San Lorenzo buscó con más insistencia y tuvo su premio, con un penal que recién se sancionó a los 25m., luego de que el VAR revisara la maniobra por 7 minutos.

Es que sobre los 18m., Vombergar había sido derribado por el defensor Fernando Alarcón, pero el VAR comandado por Lamolina llamó a Ramírez para revisar la sanción. El juez principal mantuvo su postura y decretó el penal.

Barrios es la gran duda

Rubén Darío Insúa, dudó sobre la presencia del "Perrito" Nahuel Barrios en el partido del próximo miércoles ante Fortaleza por la Copa Sudamericana, luego de la lesión sufrida ante Instituto de Córdoba en el Nuevo Gasómetro. Barrios acusó un esguince leve en el tobillo derecho y fue reemplazado en el primer tiempo de la victoria ante el conjunto cordobés (2-0), que dejó al "Ciclón" a sólo dos puntos del líder de la Liga Profesional, River Plate. "No me quiero adelantar, pero no creo que haya chances de que Barrios pueda jugar el miércoles, espero equivocarme", admitió en conferencia de prensa.

San Lorenzo, segundo del Grupo H de la Sudamericana con 5 puntos, visitará el miércoles al puntero Fortaleza (9) con la necesidad de sumar para no salir de los puestos de clasificación a la siguiente fase. Palestino de Chile, tercero con las mismas unidades, visitará a Estudiantes de Mérida.