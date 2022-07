San Lorenzo encontró ayer, con un golazo de Nahuel Barrios, un empate agónico 1-1 ante Talleres, de Córdoba, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por expulsión de Enzo Díaz.

El defensor Matías Catalán, ex San Lorenzo, abrió el marcador a los 10 minutos de partido para el equipo cordobés que como quedó dicho sufrió la expulsión de Enzo Díaz como consecuencia de una infracción a Agustín Giay que motivó un penal cobrado por Patricio Loustau y Adam Bareiro malogró.

Talleres eligió las bandas para atacar a un San Lorenzo que evidenció problemas defensivos. Sebastián Torrico salvó su arco ante la aparición de Federico Girotti, pero en la jugada siguiente Catalán se elevó más alto que el juvenil Gastón Hernández en un tiro libre y convirtió el 1-0 con un cabezazo letal.

Al Ciclón le costó entrar en partido y Federico Gattoni impidió el segundo del rival tras el remate de Rodrigo Garro,

Los intentos individuales de Cerutti, Giay y Barrios fueron la respuesta de San Lorenzo, que mediante Bareiro desaprovechó un penal, al final del primer tiempo.

Luego Bareiro protagonizó la jugada del gol anulado por la intervención del VAR. El paraguayo le cometió una infracción al arquero Guido Herrera, antes de la definición de Gattoni que Loustau no vio en primera instancia.

Talleres defendió la mínima diferencia y San Lorenzo, con el impacto de dos situaciones que no pudo aprovechar, entró en la confusión ante la impaciencia de su gente.

Torrico, a falta de siete minutos, generó una doble tapada ante el ingresado Diego Ortegoza que pudo haber estirado la diferencia para Talleres y dejó en partido a San Lorenzo.

El equipo de Insúa lo aprovechó con el rebote que Barrios encontró desde afuera del área. Su remate se clavó en el ángulo superior derecho y fue un desahogo para todo el estadio

San Lorenzo, que vive una crisis institucional, económica y deportiva, jugó mal y obtuvo su séptimo empate en el torneo.

En la próxima fecha San Lorenzo visitará a Argentinos Juniors y Talleres recibirá en Córdoba a Unión, de Santa Fe.

EL MÁNAGER CARUZZO, FIRME

"No mal venderemos a Fernández Mercau"

El mánager de San Lorenzo, Matías Caruzzo, aseguró ayer que no están dispuestos 'a mal vender jugadores', a propósito del caso del defensor Nicolás Fernández Mercau, quien pretende ser transferido al exterior y no fue tenido en cuenta para el partido ante Talleres de Córdoba por el torneo local.

'Hay una oferta, no oficial. El representante no nos dijo el club y desestimamos la oferta. Nos parece insuficiente. Estamos dispuestos a escuchar ofertas porque las ventas son importantes, pero no estamos dispuestos a mal vender', dijo Caruzzo a ESPN en la previa del encuentro ante el equipo cordobés en el Nuevo Gasómetro.

La supuesta oferta por Fernández Mercau es del Hoffenheim de Alemania con la intención de pagar 3.200.000 de euros brutos por el 90% de su pase.

Caruzzo dijo que el representante del futbolista, Ignacio Vilariño, 'erró los caminos' en su proceder y el futbolista, a pesar de un consejo del propio mánager de San Lorenzo, metió presión al club para ser transferido.