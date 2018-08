De punta. Martín Bravo estará en la ofensiva de San Martín. El número 23 del Verdinegro compartirá el ataque con Pablo Palacios Alvarenga.

Sumar afuera, sirve. Suma siempre y cuando, de local las cuentas se cierren con un triunfo y en este demoledor comienzo de temporada en la Superliga Argentina, el Club Atlético San Martín tendrá que salir a buscar lo que necesita cuando reciba a Patronato de Paraná, por la segunda fecha (a las 11 horas).



Será más que nunca imperiosa la victoria para el conjunto Verdinegro que debutó con un empate sin goles prometedor ante Belgrano en Córdoba, jugando siempre con la presión de saber que su promedio lo marca a presión.



Pero si bien a esta historia en la temporada le quedan varios capítulos, hoy parece ser el día para empezar a ganar. A sumar contra el descenso y a darle identidad a un equipo que sufrió un inmenso recambio y está detrás de su consolidación, ni más ni menos.



En este camino, la semana previa no fue sencilla en el Pueblo Viejo. El empate en Córdoba dejó secuelas porque perdió a toda la defensa titular por problemas físicos. Prósperi y Juan Rodríguez fueron los más afectados y no podrán estar hoy en cancha, si se recuperaron Pucheta y Gianni Rodríguez para que el técnico Walter Coyette terminara de armar finalmente su última línea con Alex Silva por la derecha y con el experimentado Facundo Erpen como primer central.

Luego de esta fecha, el Verdinegro deberá visitar por la tercera a Tigre, otro rival directo por el descenso.



Pero solucionado el tema en el fondo y buscando esa mezcla de equilibrio entre marca y salida, el entrenador probó un mediocampo nuevo con los ingresos de Matías Sánchez como volante interior al lado de Marcos Gelabert y con Nazareno Solis como volante externo, dejando a Claudio Mosca por el otro carril y hasta más suelto por momentos.



La propuesta es ofensiva porque Solis es vertical y Mosca tiene el talento como para generar esa pelota que desequilibre al equipo adversario.



Arriba, la dupla que conforman Martín Bravo y Pablo Palacios Alvarenga tendrá la continuidad que se requiere como para consolidarla, mostrando ambos buenas intenciones ante el Pirata.



Enfrente estará el no menos necesitado Patronato de Paraná. Un equipo al que lo apura el promedio y que debutó empatando con Colón de Santa Fe. En los nombres que propone Juan Pablo Pumpido estarán varios conocidos para San Juan y para San Martín especialmente. Los centrales serán Matías Escudero y Renzo Vera, quienes en dupla defendieron ya los colores verdinegros, no hace demasiado tiempo atras.



Mientras que como generador de juego aparece Gabriel Carabajal y en la ofensiva, Facundo Barceló es titular. No le sobra nada pero viene a sumar y ante la necesidad de San Martín sabe que puede hacer su negocio encontrando espacios en la contra.



Es el momento de empezar a buscar lo que San Martín necesita: triunfo, puntos, goles e identidad. Un domingo especial para buscarlo contra un rival que pelea por los mismos objetivos.