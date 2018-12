En la continuidad de la decimoquinta fecha, en Avellaneda, Racing volvió a ganar y cerró con otra alegría la Superliga. El líder, con un nuevo tanto de Lisandro López, derrotó por 1-0 a San Martín y estiró a seis la diferencia con Defensa y Justicia, que tiene un partido menos disputado.





Racing fue desde el arranque a buscar el gol y en menos de 10 minutos ya había creado varias situaciones para abrir el marcador. La más clara la tuvo Jonatan Cristaldo, quien pifió ante la salida de Luis Ardente luego de una asistencia de Lisandro López.





La Academia se paraba en la mitad de la cancha, lo que permitía recuperar rápido pero también dejaba algunos espacios atrás, que San Martín no consiguió aprovechar. Javier García se lo sacó a Pablo Palacios Alvarenga, mientras que Hernán Da Campo definió mal después de un desborde de Nazareno Solís.





Matías Zaracho, que ya había desperdiciado dos chances muy claras, perdió la tercera ante Ardente. El arquero del equipo sanjuanino era figura, pero a los 35 se equivocó al salir y Lisandro López abrió el marcador de cabeza. En la última, también por arriba, Juan Rodríguez estuvo muy cerca del empate.





El complemento ya no tuvo al lesionado Ricardo Centurión y sí a Augusto Solari. San Martín se adelantó en el terreno, Racing ya no llegó tanto aunque siempre se mostraba peligroso cuando atacaba. Cristaldo exigió dos veces a Ardente y Zaracho se perdió otro gol cuando solamente tenía que acertarle al arco. También lo tuvo Pol Fernández.





La Academia no lo definía y dejaba vivo a San Martín, que complicaba con centros y estuvo cerca de empatarlo por intermedio de Francisco Grahl. A los 35, lo que parecía un buen ataque de Racing, casi termina en gol de San Martín: se escapó Palacios Alvarenga (parecía adelantado), remató de zurda, Juan Mattia no pudo empujarla en el segundo tiempo, Javier García la manoteó y de milagro no terminó la pelota en la red.





Racing lo sufrió en el final, pero se aferró a otra victoria en la Superliga y arrancará en 2019 mirando a todos desde bien arriba.