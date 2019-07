Goleador. Humberto Osorio engancha ante la marca de los defensores de Gimnasia y el respaldo de Martín Bravo. San Martín terminó el ciclo de amistosos con victoria ante el Lobo mendocino.

Se viene agosto y en San Martín aceleran los tiempos. Sabiendo que el 1 tendrá ya zona y fixture para la Primera Nacional y que el sábado 3 irá a Cutral Co por la Copa Argentina, el Verdinegro cerró su etapa de amistosos preparatorios con una nueva doble victoria en los dos partidos que jugó ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En el partido principal, venció al Lobo mendocino por 1-0 con un gol de penal de Humberto Osorio Botello y en el segundo, ganó 3-0 con goles de Pablo Palacios Alvarenga, Nicolás Bertocchi y Brian Pereyra.



En la formación principal, el técnico Rubén Forestello decidió varios cambios respecto de los once que derrotaron a Barracas Central. Así, en la zaga cambió los centrales ingresando Francisco Alvarez y Facundo Monteseirín por Francisco Mattia y Arian Pucheta. El primero, ausente por su reciente paternidad y Puchetta con trabajos especiales por una molestia física. En el mediocampo, mantuvo los volantes internos y cambió los externos ingresando Marcos Gelabert y Cristian Barinaga, reemplazando a Ramírez y Bertocchi que estuvieron el miércoles en la principal. Finalmente, en el ataque, Martín Bravo fue el acompañante de Osorio Botello, confirmando que el goleador colombiano es pieza inamovible para el entrenador.



En el desarrollo, todo fue demasiado parejo. Friccionado y hasta con algunos roces que derivaron en un par de discusiones, San Martín intentó ser protagonista a partir de la presión pero no pudo encontrar la elaboración necesaria para abastecer a sus delanteros. No hubieron muchas llegadas y del lado de Gimnasia, recién en el segundo tiempo del amistoso se pudo ver algo más ofensivo. En ese contexto Ardente tuvo una atajada enorme ante Nicolás Romano y luego, el travesaño terminó estrellando un remate en el travesaño. El único gol de San Martín terminó llegando en una contra que armaron por derecha y que Mondino frenó con mano penal ante el enganche de Martín Bravo. Lo ejecutó Osorio y no falló para poner el 1-0 definitivo de un partido apenas discreto que no dejó demasiado para el análisis. En el otro encuentro de la doble jornada sabatina, San Martín mostró más soltura y en el primer tiempo ya lo definía con los goles de Pablo Palacios Alvarenga y de Nico Bertocchi. Luego, lo terminaría de definir con Brian Pereyra para terminar cerrando el ciclo de amistosos con otra victoria.



El perfil ya asomó, la idea táctica también. Los nombres no están muy lejos de lo que se vio y solamente falta que llegue el momento de la competencia para ver la realidad de este San Martín que llega invicto en los amistosos: jugó tres, ganó dos y empató el restante. Un saldo positivo pero con mucho por trabajar para llegar afilado al debut.

Ataque. San Martín jugó su último encuentro preparatorio y el sábado irá a Neuquén.

Por la Copa, San Martín jugará el sábado 3 a las 13 con Villa Mitre

Claves

Esquema

Si bien queda para el debut y lo inmediato es la Copa Argentina, San Martín ya dejó en claro que si sistema de arranque será con dos líneas de cuatro y dos puntas. Los dos volantes internos y los dos volantes externos son los que le darán equilibrio y explosión al modelo, en una apuesta que mira al orden en retroceso, con una defensa ya probada en otras temporadas.

Nombres

En la elección de los nombres que sostendrán la estructura Verdinegra para la Primera Nacional, el técnico Forestello probó en los tres amistosos para dejar en claro que hay algunos que son fija: la línea de fondo completa con Prósperi, Mattia, Puchetta y Escobar. En el medio, Jérez Silva y Marcos Fernández se hicieron su lugar y en el ataque, Humberto Osorio Botello.

Refuerzos

Si bien esta semana que empezará estará marcada por la confección de las zonas y del fixture, en San Martín seguirán gestionando por más refuerzos que podrían sumarse. La idea de la dirigencia es ir por tres jugadores más: dos volantes y un delantero. Con eso, el plantel quedaría ya completo para afrontar la temporada que buscará el ascenso a la Superliga.

Inconvenientes con el SADRA

En la previa del amistoso contra Gimnasia de Mendoza, el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui no ocultó su fastidio y preocupación ante la negativa de los árbitros de SADRA-San Juan, que encabeza Fabián Vera, de dirigir este partido de ensayo. Adujeron que la decisión de San Martín de haber convocado a Emanuel Ejarque -quien está enfrentado con ellos- para dirigirlos contra Barracas Central no fue bien vista y por eso decidieron no dirigirlo.



"Es preocupante el tema. Acá, si la interna entre ellos es tan así, los clubes quedamos en el medio y es para pensarlo. Nos sorprendió la respuesta de Fabián Vera que se comunicó a última hora del viernes. Pero también lo proyectamos al torneo local donde nos dirige SADRA y no queremos pensar en que hayan represalias contra San Martín por este tema. Espero se solucione", remarcó el titular verdinegro.



Entrando ya en el tema de los refuerzos, Miadosqui admitió que esta semana será clave: "Seguimos trabajando en ese tema y buscamos lo que nos pueda sumar. Pero no queremos precipitar nada de nada. Alguna novedad habrá pero con calma, sabiendo que deberá ser lo mejor para este nuevo modelo en San Martín".



Copa Argentina

El equipo de Real Pilar, ascendido a la Primera C la temporada pasada, plasmó un nuevo batacazo en la Copa Argentina al vencer a Belgrano de Córdoba por 1-0 (foto) y lograr su boleto a octavos de final en la ciudad neuquina de Cutral Có. El conjunto pilarense, que eliminó a Vélez en la fase anterior, se impuso con un gol del delantero paraguayo Wilson Chimeli.