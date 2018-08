Bicentenario. Otra vez el Coloso de Pocito servirá de escenario de las definiciones en el Verdinegro de cara al partido del viernes.

De cara al partido de este viernes a las 21 en el Hilario Sánchez Rodríguez frente a Huracán, por la 4ta fecha de la Superliga y entonado por el arranque positivo en las tres primeras fechas, Atlético San Martín empezará hoy con las decisiones finales para confirmar su formación. Con el técnico Walter Coyette más firme que nunca tras los rumores que lo ponían en carpeta de los probables sucesores en Lanús, tema del que el entrenador admitió no saber más nada que esos trascendidos, el equipo volvió a entrenar por la mañana en el estadio Verdinegro. Fue tarea física y táctica para todo el plantel, excepto los lesionados que se recuperan de sus molestias. En ese tema, se supo que esperarán la evolución final del lateral Gianni Rodríguez, quien se quedó afuera del partido contra Tigre por una molestia muscular. Ese sería el único caso médico para esperar, mientras que el resto del plantel está a las órdenes de Coyette.



Hoy, en la práctica matutina que se realizará en el Estadio del Bicentenario y a puertas cerradas desde las 11 empezarán las definiciones del entrenador que movió mucho el equipo desde el comienzo de la Superliga y en los tres partidos que disputó nunca pudo repetir los mismos once. Repasando, la defensa y el mediocampo fueron los sectores donde más tuvo que modificar Coyette. Las lesiones de Prósperi, Alex Silva, Juan Rodríguez y Gianni Rodríguez le dieron lugar a nombres como Goitía, Erpen y Milo, además de Francisco Alvarez que jugó ante Patronato algunos minutos. Fueron ocho jugadores para los cuatro puestos.



En el medio, solo Gelabert y Claudio Mosca fueron intocables porque luego varió todo a su alrededor. Matías Sánchez, Franco Cristaldo, Nazareno Solis, Diego Cardozo, Matías Fissore fueron los satélites que giraron en torno a la dupla que para el técnico es vital en el equilibrio y en la salida. Arriba, todo parece más claro porque el dúo Martín Bravo con Pablo Palacios Alvarenga dio resultados, en especial por el lado de Bravo que es el goleador del equipo mientras que el paraguayo no pudo convertir en sus tres juegos como titular. Lo bancó el técnico pero ante Tigre le dio 23 minutos de cancha a Gonzalo Castillejos. Esa es la única puerta que está abierta en la ofensiva: el respaldo a Palacios Alvarenga o la apuesta por la experiencia de Castillejos.



Una semana corta con muchas decisiones en el medio en San Martín.



>Dirige Trucco

El árbitro Silvio Trucco será el encargado de dirigir San Martín-Huracán por la fecha 4 de la Superliga Argentina de Fútbol este viernes en el Hilario Sánchez Rodríguez, desde las 21. A Trucco lo acompañarán como asistentes Javier Uziga -Asistente - y Gerardo Carretero -Asistente 2-. En el partido anterior el árbitro Diego Abal.



>Entradas

Desde mañana jueves de 10 a 20 y el viernes desde las 10 hasta el inicio del partido se podrán adquirir los tickets para el partido ante Huracán. Por ser el mes del niño, menores de 11 ingresarán gratis acompañados de un mayor. Precios: Popular, 200 pesos; Plateas Este y Oeste, 400; Platea Oeste Alta, 600; Damas y Jubilados, 100 pesos.

>El Globo, en marcha

Tras la igualdad ante Boca Juniors en el Palacio Ducó, Huracán realizó su primer entrenamiento de la semana en el Campo de Deportes Jorge Newbery. El equipo de Parque Patricios inició la semana de entrenamientos en la Quemita, con la mirada puesta en el encuentro ante San Martín. El cuerpo técnico de Huracán dividió al grupo en dos. Por un lado, los futbolistas que enfrentaron a Boca Juniors efectuaron tareas físicas ligeras. El resto de los profesionales, por su parte, hicieron trabajos físicos y aeróbicos. El defensor Walter Pérez desgarro de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda- y el delantero Nicolás Cordero distensión de grado 1 en la rodilla derecha- practicaron de forma diferenciada.2