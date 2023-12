La vida da tantas vueltas que 22 años no parecen ser nada para el reencuentro entre José María Martínez y el Atlético San Martín. Aquella vez, en el 2002, el volante central que se distinguía en Quilmes, llegó a San Juan como futbolista. Ahora, como entrenador "Pancho" Martínez disfruta de las sensaciones de este reencuentro sabiendo que vuelve pero en otro rol. El miércoles próximo comenzará su ciclo como DT para la Primera Nacional pero el martes ya estará en San Juan.

"Cuando apareció la propuesta de San Martín no hubo demasiado que pensar. Para mí es un paso adelante, un desafío de categoría en mi carrera, porque es el club más importante de todo San Juan y eso implica que apuesta siempre a cosas importantes. Tiene la infraestructura que aprendió de su paso por Primera División y siempre se arma bien. Eso a uno lo motiva, lo desafía para probar que estamos a la altura de este nuevo proyecto", contó Martínez desde Buenos Aires, disfrutando los últimos días libres antes de instalarse en San Juan.

Mirando el plantel, sabiendo que se desarmó casi por completo lo que el Verdinegro había tenido en este 2023, Martínez tiene muy claro lo que buscará: "El mercado está complejo. No es buena la situación del país y eso repercute en las pretensiones que tengamos para armar el plantel. Pero la idea central y básica es no traer cantidad, sino enfocarnos en la calidad. Eso nos permitirá una base de dos jugadores por puesto, con la intención concreta de darle rodaje a los chicos del club. Pasa que si se traen demasiados nombres, no todos juegan, no todos son utilizados y en simultáneo, les quita aire a los juveniles que necesitan juego para consolidarse", subrayó.

José María Martinez arrancará su ciclo como DT de San Martín el miércoles 3, a las 18, en el Pueblo Viejo.

Su estilo, idea y lo que el San Martín de Martínez intentará en una categoría exigente y competitiva como la Primera Nacional, lo invita a soltarse: "Queremos y necesitamos lograr una muy buena base física. La Primera Nacional no perdona nada y San Martín tiene una cancha de muy buenas dimensiones, que te exige estar impecable desde lo físico para sostener cualquier idea desde lo táctico. Lógicamente, queremos ser protagonistas siempre, proponiendo en todos lados pero sin ofrecer flancos que en esta categoría no se perdonan. San Martín, que ya sabe lo que es Primera División, apuntará a ese objetivo. Intentaremos ofrecerle al plantel los elementos como para poder conseguirlo", describió.

Finalmente, volver a San Juan en lo personal también es tema para Martínez: "Me tocó pasar por la vida de San Juan en 2002 y luego siempre estuve siguiendo lo que hacía San Martín, que armó realmente muy buenos planteles. Sé que es una ciudad que te atrapa y permite desarrollarse en todo sentido. Será un lindo reencuentro con todos porque dejé amigos, me gustó San Juan y ahora, con otra responsabilidad, espero responder. El paso adelante en mi carrera que se da con este proyecto en San Martín exige estar a la altura de todo lo que implica porque San Juan está detrás de este club", cerró.

Efecto Maradona

Pancho Martínez tuvo el privilegio de compartir cuerpo técnico con Diego Maradona en el paso del 10 por Dorados de Sinaloa. Vivirlo, sentirlo, es algo absolutamente distinto y el nuevo entrenador de San Martín lo explica: "Lo que te generaba Diego es algo especial. Un distinto en todo sentido, del que pude aprender una gran faceta: su humildad. Él siempre apuntó a armar el mejor ambiente de trabajo para que todos se sintieran a gusto. Estaba en cada detalle desde lo que tenían o les faltaba a los utileros, cancheros, todos. Ni hablar del plantel, a todos los tenía más que cuidados y siendo lo que era, jamás rebajó a nadie. Era un grande que se extraña todos los días. Me quedo con esa sabiduría que mostraba en cada paso. Lo disfruté y sé que soy uno de los privilegiados de haber vivido esa experiencia. Yo siempre les cuento a mis jugadores que verlo así como yo disfruté a Diego es inexplicable. Admiración, en una sola palabra", describió.

Ahora, con esa experiencia encima, Martínez apunta a potenciar a su plantel siguiendo la premisa del 10: armar el mejor grupo.