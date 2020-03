Después del desahogo que fue ganar el primer partido de este 2020, para Atlético San Martín la semana fue más que tranquila y como plus recibió un par de días más de preparación ya que por cuestiones de seguridad, AFA reprogramó el partido por la fecha 20 para el lunes próximo ante Barracas Central. Con ese panorama, el trabajo del plantel Verdinegro en esta calurosa jornada del martes estuvo marcado por el trabajo físico. Con Facundo Monteseirín observando la práctica inmovilizado en su pierna izquierda tras confirmarse que no será necesaria una intervención quirúrgica, todo el marco no hizo más que dar calma. Hugo Garelli fue ratificado para dirigir el plantel tras la victoria ante Agropecuario y a futuro, el resultado que obtenga en Barracas podría darle la continuidad de cara a lo que queda de temporada ya que la dirigencia está más que conforme con sus interinatos ya que en este mismo torneo dirigió y ganó ante Mitre en Santiago del Estero y ahora, hizo lo mismo ante Agropecuario.

En las novedades, sin Monteseirín ya por el resto del torneo y con la vuelta de varios jugadores que Alfredo Grelak no consideraba, en San Martín recién desde mañana comenzará a vislumbrarse el probable equipo para jugar contra el club de Chiqui Tapia. De no mediar lesiones e imprevistos, la base pasaría por lo que se vio desde el comienzo ante Agropecuario con Ardente en el arco; Barrios, Mattia, Alvarez y Escobar en la defensa; Ruiz, Jerez Silva, Gelabert y Sánchez; Giménez y Palacios Alvarenga. Estos serían los nombres de la base que considera Garelli para terminar de definir la formación que ira a Barracas con la misión de sumar para seguir al acecho de la zona de clasificación al Reducido.

La tormenta que se llevó el ciclo Grelak parece haber quedado ya en el recuerdo para San Martín. Ahora, todo apunta a rearmarse en la calma y apuntar a pelear en zona de clasificación para luchar por una plaza por alguno de los ascensos a la Primera División, el gran objetivo.

Dirigirá Rodrigo Rivero

Desde AFA quedó oficialmente reprogramado el partido Barracas Central-San Martín para este lunes a las 19 con Rodrigo Rivero como juez, acompañado por Rubén Bustos y Mauro Ramos como asistentes. La fecha 20 comenzará este viernes con Platense-Alvarado (MdP) donde el sanjuanino Nelson Leiva será primer asistente del árbitro Héctor Paletta.

Mientras que el lunes, en el cierre de la fecha a partir de las 21 en el partido Ferro-Estudiantes (Río IV) que irá por TV, el sanjuanino Emmanuel Ejarque será cuarto árbitro del juez principal del juego que será árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Otro de los partidos salientes de esta fecha será el que protagonicen este domingo Atlanta frente a Nueva Chicago, que ayer se quedó sin entrenador porque el relator Rodolfo De Paoli presentó su renuncia tras el empate con Independiente Rivadavia de Mendoza cerrando la fecha 19 del torneo.

>> Arranca el Sub 20

El seleccionado femenino de fútbol Sub 20 de Argentina debutará hoy ante Ecuador, en el inicio del Campeonato Sudamericano de la categoría que se desarrollará en San Juan y San Luis y dará dos pasajes al Mundial Costa Rica-Panamá 2020. El representativo albiceleste y la "Tricolor" jugarán desde las 21.15 en el estadio San Juan del Bicentenario, mientras que en el primer turno lo harán Colombia y Bolivia, desde las 19, en el mismo escenario. El mencionado certamen otorgará dos plazas para el próximo Mundial de la categoría que se disputará de manera conjunta en Costa Rica y Panamá entre los meses de agosto y septiembre de este año en fechas aún por definir.

El Grupo A del torneo estará integrado por los seleccionados de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, mientras que el Grupo B estará conformado por Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.

La entrada será absolutamente gratuita.