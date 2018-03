San Martín jugó su peor partido en lo que va del año, en el que sigue sin ganar, al caer por por 4-0 frente a Independiente en Concepción, por la fecha 18 de la Superliga.



Desde el comienzo, el partido se mostró abierto y a los dos minutos llegó el local, con un cabezazo de Claudio Spinelli, que apareció por el segundo palo pero no pudo direccionar bien el envio. No tardó en llegar la respuesta del Rojo, que estuvo cerca tras un buen desborde de Maxi Meza que Benítez no pudo concretar en el primer palo.

Pero no tardó en llegar la apertura del marcador: a los 16, Jonás Gutiérrez peleó una pelota hasta el final e intentó un remate al arco que rebotó en un defensor del equipo de Néstor Gorosito y derivó en el Torito Rodríguez. El uruguayo asistió de manera bárbara a Gigliotti, que de espaldas se la bajó a Benítez, quien solo tuvo que elegir a qué palo rematar ante la ausencia de defensores.

Pudo haber aumentado la ventaja Gigliotti, pero se lo perdió por duplicado a los 20 y en la última del primer tiempo, Meza armó una buena jugada individual tras un tiro libre, pero remató muy cruzado y la pelota se fue cerca del palo. Sin embargo, Independiente iba a poder ampliar la ventaja en el complemento porque San Martín pareció no estar en cancha.

En una ráfaga, el Rojo liquidó el trámite en el Hilario Sánchez aprovechando los espacios que le dejó el fondo del Verdinegro. A los 7, apareció Bustos por el carril derecho libre de marca y tras el pase de Leandro Fernández tuvo tiempo de dominar y elegir dónde colocar el remate que se transformó en el 2-0. Dos minutos más tarde, con un par de pases llegó el Rojo de arco a arco, con Gigliotti volviéndose a vestir de asistidor para servirle el grito a Fernández.

El 3-0 finalizó con el partido, que pudo haber tenido el descuento del local tras un error de Figal que Barceló no pudo capitalizar ante el achique de Campaña y en el final llegó el tanto que sentenció la goleada. Romero, que había ingresado por Meza instantes atrás, conectó de cabeza para marcar el 4-0.