Rapiditos. Gustavo Villarruel y Sebastian Palacios luchan por la pelota. San Martín hizo un enorme primer tiempo pero no acertó en los goles y lo terminó pagando.

En el fútbol, se gana con goles y cuando perdonás, no te perdonan. Así fue el paso de San Martín por Córdoba, donde fue eliminado finalmente por penales por Talleres después de caer 2-0 en el tiempo reglamentario. Pero lo que más duele de la caída sanjuanina fue la forma en que llegó a los penales porque tuvo todo un tiempo a su merced pero no supo resolver frente al arco cordobés y eso, lo terminó condenando. Otra vez, la falta de contundencia fue el castigo para un San Martín que hizo casi todo bien en el primer tiempo. Sabiendo de las urgencias de la T, se agrupó bien y esperó las contras para trata de liquidar la serie. Así, dos veces Gelabert, otra Dening y una más de Osorio se convirtieron en chances clarísimas desperdiciadas. Perdonó y no lo perdonaron porque a los 45" de la primera parte, Dayro Moreno sorprendió a espaldas de Pucheta y definió ante la salida de Ardente. Era el 1-0 inmerecido para el local pero el principio del fin para San Martín. Y es que apenas comenzó el segundo tiempo, antes que se cumpliera el primer minuto, Pochetino encontró un rebote largo y puso el 2-0 que emparejaba todo. San Martín ya no fue el mismo. perdió lucidez, perdió potencia arriba y tuvo que empezar a aguantar. Se fue quedando, se refugió atrás, más aun cuando perdió a Pucheta por roja. Y así terminó. Masticando impotencia por no poder liquidarlo cuando debía. Llegaron los penales y Bogado, Osorio ni Ardente pudieron convertir para dejarle la clasificación a Talleres que ahora se medirá contra Atlético Tucumán en los Octavos de Final de este certamen despedida.

Le queda una copa

San Martín ya sabe que deberá jugar la próxima campaña en la B Nacional y que su ilusión por avanzar en la Copa de la Superliga se terminó ayer en Córdoba.



Pero aún le queda camino en lo que es al Copa Argentina, teniendo que afrontar los 16avos de final en fecha y estadio todavía a confirmar.



Lo cierto es que el Verdinegro se medirá ante Villa Mitre, de Bahía Blanca, que en la fase inicial eliminó nada que a Newell"s de Rosario.

Copa Argentina

El otro frente

