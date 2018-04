Titular. Claudio Mosca es vital en el funcionamiento del mediocampo de San Martín que juega en Olimpo.

Con la necesidad de revertir un flojo momento que mezcla anemia ofensiva, necesidad de goles y la ansiedad de no poder cantar victoria en el nuevo ciclo de Walter Coyette, hoy a partir de las 13,15 San Martín será visitante de Olimpo de Bahía Blanca por la fecha 23 de la Superliga que puede determinar hoy incluso el descenso del equipo bahiense que está casi condenado a la pérdida de categoría. Necesita ganar si o si el dueño de casa, otra no le sirve y eso abre un partido distinto para el Verdinegro sanjuanino que con más espacios de maniobra puede que encuentre los flancos como para terminar con esa falta de gol y contundencia que lo condicionó feo ante Huracán el domingo pasado en Concepción.



Leyendo tal vez esas situaciones, el técnico Coyette decidió modificar esquema, nombres y planteo ya que dejó atrás al modelo de ir con 3 puntas para refugiarse en las dos líneas de cuatro y dos puntas. En los nombres, la aparición de Gonzalo Prósperi como volante derecho y la salidas de Carabajal y Maná como extremos hablan de esa postura. Así, San Martín irá con el mediocampo armado con Prosperi, Gelabert, Alvaro Fernández y Mosca, dejando de puntas a Facundo Barceló y Magnin, que recuperará la titularidad. En el fondo, Aguilar pasaría a jugar por la izquierda, mientras que Schmidt será el lateral derecho de esa defensa. Muchos retoques, muchos cambios como para esperar la reacción sanjuanina en Bahía Blanca.



Enfrente estarán las necesidades de Olimpo que en el puesto 26 de promedios y cerrando las posiciones con apenas 3 partidos ganados en 22 disputados, sabe que está al borde del abismo. El entrenador Christian Bassedas hizo ya todo lo que pudo con el plantel que tiene pero su destino parece ya inexorable. Hoy, de no ganar podría quedar condenado al regreso a la Primera B Nacional. Su margen de maniobra es más que corto, no tiene opciones y ante San Martín saldrá a buscar los puntos que perdió mucho antes. Ese planteo puede que juegue a favor de este San Martín que pregona un estilo de buen trato y r espeto por la pelota pero que adolece de esa contundencia que hace ganar partidos.



Es el momento que San Martín necesita para poder salir de este momento que llena de incertidumbre su presente porque sin Spinelli perdió goles y para colmo perdió de local contra Huracán. Contra Olimpo puede ser el partido para empezar a consolidar un nuevo perfil que le entregue tranquilidad para cerrar la temporada. En Bahía Blanca, las urgencias son parecidas para uno y otro por lo que el juego promete ser abierto y franco, sin especulaciones.





El resto

Godoy Cruz estrenará hoy su condición de único escolta del líder Boca y con la premisa de prolongar su racha ganadora, cuando reciba al apremiado Temperley, que se juega su permanencia en la máxima categoría, en un partido válido por la fecha 23 de la Superliga. El encuentro se jugará este sábado desde las 13.15, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports.



Lanús recibirá a Banfield, en un cruce de equipos de irregular campaña, en el tradicional clásico del sur del Gran Buenos Aires. El encuentro se jugará a partir de las 15.30, en el estadio Ciudad de Lanús. Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje de Germán Delfino. En el historial de 77 clásicos en Primera, Banfield lleva 33 triunfos contra 25 de Lanús y hubo 19 empates. El "taladro", ubicado en el puesto 17 de la tabla de posiciones, tiene 29 unidades y llega entonado tras haberle ganado 3-0 al golpeado Olimpo.



Racing Club, con bajas a causa de lesiones, suspensiones y descanso a ciertos jugadores, pero con el regreso de Ricardo Centurión, visitará a Defensa y Justicia, que viene de lograr un histórico triunfo ante el puntero Boca, en uno de los cinco partidos a jugarse hoy en la continuidad de la 23ra fecha. El partido se jugará en la ciudad bonaerense de Florencia Varela, desde las 20.