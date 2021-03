Otra vez local. Otra vez en el Pueblo Viejo y con la firme convicción de marcar terreno, San Martín irá por una nueva victoria cuando reciba a Brown de Adrogué, por la tercera fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Después del empate en Puerto Madryn, el Verdinegro irá por un triunfo que revalorice esa igualdad. El antecedente reciente de la goleada ante Rafaela en el debut en Concepción es el espejo donde quiere mirarse el equipo de Paulo Ferrari que no presentaría variantes para el cotejo de esta tarde contra un Brown que viene de igualar de local con All Boys y que vive unas semanas complejas ya que su técnico Pablo Vicó y su ayudante de campo, Adrián Zen Bonacorsi están contagiados de Covid-19 y no viajaron a San Juan.

El perfil y la identidad que este San Martín va adquiriendo ya asomó en la primera parte del ciclo Ferrari. Intenso, ágil, buscando protagonismo en todos lados, este renovado Verdinegro sabe más que bien que con una temporada larga como la de ahora, no puede regalar puntos con nadie. En el modelo de Ferrari, pocas cosas hay para retocar. Tal vez la necesidad de tener más gol sea el punto a resolver y en eso puede que Lucas Campana, Ivo Constantino y Exequiel Rescaldani tengan más opciones en la formación. Pero por lo pronto, todo indica que San Martín arrancaría como lo hizo en Puerto Madryn con Villagra y Giménez bien de punta y con Pablo Ruiz mas suelto a posiciones de definición. Del otro lado, el orden y la practicidad de los equipos de Vicó son el sello de Brown que no resiente su estructura jamas. Se defiende bien, lucha en todos lados y no perdona cuando le dan lugar. En su formación, pese a los problemas por el Covid-19, no se anuncian demasiadas modificaciones respecto del equipo que empató la fecha anterior. Un rival característico del fútbol metropolitano al que no se le puede regalar nada.

En Madryn perdió potencia ofensiva y ese tal vez sea el punto a resolver, pero hoy San Martín quiere volver a ganar en la Primera Nacional y de local, intentará imponer sus condiciones. Protagonismo permanente, vocación ofensiva son banderas que este San Martín levanta siempre. Y hoy, volverá a intentarlo.

Domingo de empates en los dos partidos

San Telmo (2 puntos) y Atlético de Rafaela (2) diseñaron un regular encuentro que finalizó empatado sin goles, en el curso de la tercera fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol. El elenco "crema" apostó a salir de contra y mantuvo escasas ambiciones ofensivas, sobre todo, tras la expulsión del zaguero central Cristian González (St. 33m.), según reflejó el sitio "Info atlético". Con este resultado, ninguno de los dos equipos pudo ganar aún en el certamen y están en la parte baja de la tabla zonal.

Villa Dálmine y Brown de Puerto Madryn diseñaron una opaca igualdad 1-1. En el coliseo de la avenida Mitre y Puccini, de Campana, el equipo local se situó en ventaja, a través de un frentazo de Maximiliano Pollacchi (Pt. 39m.). El conjunto del sur patagónico estableció la paridad, a los 2 minutos del segundo período, por intermedio de Mauricio Vera, quien empujó un centro enviado por Leandro Lacunza.

Para hoy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Tigre con la intención de volver a la punta de la Zona 1 de la Primera Nacional, torneo de la segundo división de AFA que le dará este lunes continuidad a la tercera fecha con cinco partidos. El más destacado será el que protagonicen el "Lobo" mendocino y el "Matador" de Victoria desde las 15 en el estadio Víctor Legrotaglie con transmisión de TyC Sports. Tigre debutó con un tropiezo justamente ante el "Pirata" cordobés y luego se recuperó con una goleada ante Riestra (3-0), ratificando sus pretensiones.

El programa de partidos de este lunes es el siguiente:

Zona 1: Gimnasia (Mendoza)-Tigre (15, TyC Sports) y Deportivo Riestra-Alvarado de Mar del Plata (15:30).

Zona 2: Defensores de Belgrano-Independiente Rivadavia de Mendoza (17:05, TyC Sports) y Deportivo Morón-Tristán Suárez (21:10, TyC Sports).