Ataque. Pietrobono, arquero de Defensores de Belgrano, gana en el aire. Lo presiona Ivo Costantino tratando de liquidar la historia en Concepción. San Martín volvió a ganar en una jornada clave de la Primera Nacional.

Era el momento de recuperar lo perdido. Puntos, juego, chances. Todo junto y en 90 minutos... Así lo entendió y lo trabajó San Martín para lograr una merecida victoria sobre Defensores de Belgrano con el gol de Ezequiel Rescaldani que sirvió, por sobre todas las cosas, para recuperar la imagen que este San Martín quiere. Fue triunfo ajustado, con un cierre complicado, pero con absoluta legitimidad desde la propuesta del Verdinegro que con plantel completo, pudo sostener una idea de protagonismo desde el minuto inicial. Hizo un enorme primer tiempo en el que tuvo velocidad, precisión, llegada y solamente se quedó en deuda con la definición porque desperdició no menos de tres chances clarísimas de gol que lo terminaron amargando en ese cierre de la primera parte que incluyó, sobre los 30", la polémica por el gol de Martín Rivero que fue anulado por un offside de Berterame en la maniobra anterior.

Pero lo mejor de San Martín pasó por su idea. Por tratar de ser ofensivo siempre, de respetar la pelota, de buscar los mejores caminos. Esa fue su gran victoria. Presionó, generó un par de ocasiones tocando en velocidad y no acertó en la definición como aquella de Giménez que se fue desviada.

San Martín visitará el viernes próximo a Santamarina en Tandil a las 16.

En el complemento, San Martín pudo hacer lo que buscó todo el primer tiempo. Arrancó a fondo, descolocó a Defensores de Belgrano con la velocidad de Berterame, de enorme partido y a los 3" logró la ventaja tan ansiada. Ganó por la derecha Berterame, metió el centro, la aguantó Giménez para Rescaldani y el goleador giró hacia su izquierda para terminar venciendo a Pietrobono. Merecida ventaja, gol y desahogo. Nacía otro partido porque Defensores debía arriesgar lago más y San Martín podría liquidarlo con más espacios. Fue así y Ruiz, que había ingresado, tuvo el segundo gol sanjuanino pero el arquero del Dragón la sacó en enorme tapada. Empezó entonces el sufrimiento de San Martín que se fue metiendo atrás. Defendió bien, no pasó demasiados sustos Cozzani más allá de un par de centros que tuvo que descolgar. Berterame, en otra corrida, pudo haber resuelto todo pero no pudo con el arquero. San Martín consolidó así el regreso al triunfo en una fecha decisiva. Ganó bien, jugó bien y mereció algo más pero por sobre todas las cosas volvió a ser San Martín y eso, vale triple cuando la urgencia es grande en el certamen.

El gol que fue gran polémica

Minuto 30" del primer tiempo. Sorprende Jonás Aguirre en velocidad, gana la cuerda mete el centro pasadito y por el segundo palo aparece Beretrame exigido pero con los milímetros necesarios para meter la pelota atrás y servirle el gol a Rescaldani. El cordobés define pero le desvían su remate y la pelota da en el palo, el rebote le queda a Beretrame que había salido del campo de juego y en su regreso, la cede a Rivero que ahora no perdona. Era gol de San Martín pero quedó en festejo trunco porque Defensores reclamó ante el segundo asistente y le dieron la derecha: Offside de Beretrame. Una decisión que desató la furia de todo San Martín que recordó el absurdo offside que le cobraron contra Brown de Puerto Madryn y lo privó de un triunfo. Después de eso, todo se tiñó de polémico con varios reclamos al árbitro Andrés Gariano que terminó desdibujado ante la efervescencia de un partido que San Martín siempre buscó.

DESAHOGO. Rescaldani empieza su festejo y Giménez es su socio. San Martín ganó un partido complicado con buenos argumentos.

VILLALBA, FELIZ

"Me encanta dirigir este grupo"

A full. A mil, así vivió Facundo Villalba el partido. Gritó, reclamó, festejó y en el cierre de un viernes más que intenso en el Pueblo Viejo, el entrenador de San Martín no disimuló su felicidad por el triunfo y por la forma en la que San Martín volvió a ganar en San Juan: "Fuimos protagonistas. Siempre propusimos, generamos ese juego asociado que nos gusta y siempre apostamos a eso. Este grupo de jugadores siente ese fútbol y lo conseguimos. Creamos ocasiones y cuando estemos más finos en la definición, se verá todo lo que este grupo juega. Lo digo así y es que me encanta dirigir este grupo porque tiene una personalidad tremenda para intentar jugar siempre. Se podrá hacerlo mejor o peor pero la propuesta siempre es la misma. San Martín propone, busca, se asocia y no deja jugar al rival a partir de su idea. Es una linda sensación terminar la jornada con este triunfo porque se trabaja para conseguirlo. Queda mucho por delante y debemos sostener esta idea siempre para que los resultados se vayan acomodando a lo que necesitamos. Fuimos más, lo buscamos siempre y conseguirlo llena de satisfacción por todo lo que se hace para poder poner a San Martín donde se merece".