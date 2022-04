Goleador. Si alguien siente los colores de San Martín ese es Matías Giménez. Una tarde inspirada para volver a convertir por duplicado en el Bicentenario, en la necesaria goleada sobre Temperley.

De local, temible. De visitante, un interrogante. Esas dos caras manejan el presente de este Atlético San Martín que en una dosis de autoestima que necesitaba terminó rompiendo el maleficio que lo perseguía en el Bicentenario de Pocito, goleó por 4-1 a Temperley con dos goles de Matías Giménez, uno de Rodríguez Puch y el restante de Nicolás Franco. Una victoria que consolidó la fortaleza que ha construido como local en el ciclo que encabeza Raúl Antuña desde hace cinco partidos, pero que tiene como cuenta pendiente encontrar el perfil para ser otro afuera. Pero hoy, lo que interesa en Concepción es la nueva goleada que se edificó a partir de la presión en campo rival, la movilidad de los dos laterales para atacar siempre y la potencia del tándem Penco-Giménez para obligar siempre. Así fue el arranque y así sirvió para ganarlo antes de los 10" cuando Giménez empujó al gol una gran maniobra que había comenzado en Fernández. Pero llegó el penal inexistente que el árbitro Rivero cobró para Temperley y el empate de Toloza desnudó algunas debilidades en San Martín. Respondió Avellaneda desde el arco para sacar adelante ese bajón y en el tramo final de un primer tiempo caliente, San Martín encontró el segundo gol en los pies de Jeremias Rodríguez Puch.

Sacrificio. Sebastián Penco aguanta todo. El 9 fue uno de los puntos altos de un San Martín que volvió a golear en San Juan.

En el complemento, con ventaja y sabiendo que no podía repetirse lo de la etapa inicial, San Martín manejó todo con autoridad. Se replegó con orden, le cerró los caminos a Temperley y empezó a manejar las contras como para liquidar la historia. Se demoró bastante hasta que llegó el penal a Botinelli que Franco cambió por gol para poner el 3-1. Quedaban más de veinte minutos por delante y Temperley ya no tenía resto ni ideas como para descontar y lo que quedó de partido en el Bicentenario sirvió para empezar a festejar un triunfo que todos necesitaban. El plantel para sepultar esa goleada en contra en Flandria, el cuerpo técnico para empezar a sentirse más firme que nunca en el cargo y hasta el mismo club para terminar con la amarga serie de 8 presencias en el Bicentenario sin victorias. San Martín volvió al triunfo y de local, no perdona. Ahora, el desafío que le queda por resolver es la historia cuando la escribe lejos de San Juan. Cuatro goles, una producción contundente, una actitud ganadora y la sensación de que lo mejor está por venir es el balance final de una victoria necesaria. Ahora, todo dependerá de este mismo San Martín que recuperó su orgullo.





Antuña: "Esto es todo mérito de mis jugadores"

Terminó feliz y conforme. Medido en cada palabra y respetando el momento que vive San Martín, el técnico Raúl Antuña eligió enfocarse en los méritos de su plantel por encima de las decisiones suyas para golear a Temperley. "Esto lo lograron ellos. Demostraron tener la personalidad y la capacidad para revertir el golpe que vivimos la fecha pasada. No es fácil reponerse de un 0-4 y este plantel lo consiguió. Actitud, juego, ganas. Me quedo muy conforme con lo que han hecho ante un rival que nos complicó cuando llegaron al empate con ese penal que no era. Tenemos que seguir trabajando para encontrar ese equilibrio para poder hacernos regulares de visitante y sumar puntos para pelear cosas importantes. Yo sigo pensando en el día a día y no me adelanto a nada. Ya pensamos en Morón, sabiendo que puede ser el momento ideal para despegar".

Otra de las palabras esperadas post-victoria fue la del presidente Jorge Miadosqui quien sostuvo que San Martín ya dejó de buscar entrenador, pero a la vez no ratificó a Antuña como entrenador definitivo: "Estamos bien, Conforme y felices porque el equipo tuvo la actitud que esperamos. San Martín ya no busca entrenador pero el interinato de Antuña puede que siga incluso hasta diciembre pero seguirá siendo interinato, eso tiene que quedar claro y el propio técnico lo sabe. Estamos tratando de encontrar el equilibrio para meternos en la pelea de arriba de un torneo difícil".

Gimnasia ganó en Mendoza

Con un gol de penal de Ciccoloni, Gimnasia de Mendoza venció por 1-0 a Almirante Brown en uno de los partidos válidos por la fecha 10 de la Primera Nacional. En Floresta, All Boys y Villa Dálmine igualaron 2-2, mientras que en Villa Crespo, Atlanta empató 1-1 con Deportivo Morón, próximo rival de San Martín. En Carlos Casares, Agropecuario venció por 2-0 a Mitre de Santiago del Estero, que sigue en el fondo de las posiciones. Al cierre jugaban Estudiantes de Caseros con el Deportivo Madryn.