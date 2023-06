Era vital recuperar los pasos perdidos. Después de dos fechas sin victorias, San Martín sabía que este último sábado de junio no podía terminar sin una victoria. Y así encaró el choque contra Patronato de Paraná, sabiendo que debía ganarlo. Pero después de un muy buen primer tiempo en el que no pudo resolver todo lo que generó, San Martín tuvo que angustiarse un poco en el complemento, para poder ganarlo 2-1 con una sobresaliente labor del capitán, Abel Masuero. Con sus dos goles, el defensor sanjuanino encarriló un partido que se había complicado con el empate parcial de Patronato, castigando esa falencia que el Verdinegro tiene: su falta de contundencia. Pero lo que interesaba era volver a ganar y San Martín lo hizo para reacomodarse en la tabla, para seguir ahí, arriba.

El viernes próximo San Martín visitará a Güemes en Santiago del Estero por la fecha 23 de la Zona A.

En el comienzo, la propuesta de San Martín se hizo dueña de todo en la cancha. Presión, control, juego asociado, velocidad. Un comienzo prometedor con un remate de Bontempo al minuto de partido que se fue muy cerca. Era todo de San Martín pero para sus males, empezó a dilapidar situaciones. Grahl, primero, Molina después tuvieron la chance de abrir el marcador. Luego, llegó el capítulo de Gordillo que tuvo tres chances y en especial, la última, mereció terminar en gol cuando le quemó el pecho a Salvá. No acertó, no hubo gol y en el complemento, eso casi se convirtió en lamento. Es que Patronato cambió, presionó más arriba y ya no lo dejó jugar a San Martín. En ese trámite y en un córner, el anticipo de Masuero abrió la cuenta a los 8' para alivio de todo el Pueblo Viejo. Parecía que se resolvía todo pero en una contra aislada pero perfecta, Patronato llegó al empate. La armaron de costa a costa y Geminiani solo definió. Un golpe duro. Una prueba de carácter para San Martín que decidió asumirla. Y a los 33' otra vez con Masuero y en una pelota parada, consiguió ese 2-1 que tanto necesitaba para volver a ser en la Zona A. Pudo haberlo resuelto con soltura en la primera parte, pero volvió a perdonar. No convirtió lo que generó y cuando parecía que lo podía sacar adelante, casi lo amargan.

Volvió a ganar San Martín y eso era vital. Ahora, prendido y cercano a la punta del grupo, el camino en esta segunda rueda de la Primera Nacional promete tener partidos complejos, cerrados en los que todo cuenta y San Martín, que juega lindo, debe asumir que sin goles no puede ganar.

Goleó el líder

Agropecuario no afloja. En Carlos Casares, el Sojero goleó por 4-0 a Almirante Brown en el partido más trascendente de la Zona A. Moreno, Melo y dos veces Martín Rivero, marcaron los goles del puntero que sigue siendo demoledor como local. En otro de los partidos del sábado, Almagro venció por 2-1 a Defensores de Belgrano con goles de Basualdo y Cuello. Descontando Benítez para el Dragón.

En tanto que en el debut de Iván Delfino como entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, el Celeste venció por 1-0 a San Telmo con un gol de Bajanich. Al cierre de esta edición, Temperley y All Boys empataban. Mientras que la fecha seguirá hoy con los partidos entre Brown de Puerto Madryn y Deportivo Morón desde las 15 y con San Martín de Tucumán ante Nueva Chicago desde las 15,10. Quedará para el lunes, Flandria con Gimnasia de Mendoza a partir de las 15,30. En la Zona B, Chacarita venció 1-0 a Villa Dálmine, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Tristán Suárez. Y el líder, Independiente Rivadavia, derrotó en Mendoza a Chaco For Ever.

EL ANÁLISIS DE MONASTERIO

"Tuvimos respuesta y eso importa"

Urgencias. Salvá, arquero de Patronato, fue a buscar el empate en el final. San Martín lo aguantó y volvió al triunfo en San Juan.

Pasó Patronato y para el técnico de San Martín, lo más trascendental pasó por la capacidad de respuesta de sus jugadores después de dos fechas sin victorias. En el pospartido, César Monasterio fue más allá del análisis del trámite del encuentro, apuntando a lo que significa para el grupo poder recuperarse de este pasaje de la temporada.

Nicolás Pelaitay ya cumplió su fecha de suspensión y podría volver contra los santiagueños el próximo viernes.

"Es muy importante para nosotros haber vuelto al triunfo después de una derrota como la de la fecha pasada. Hay capacidad de reacción y eso nos importa porque hay material para afrontar lo que se viene. Después, en la forma en la que ganamos, creo que hicimos un primer tiempo muy bueno. Ahí debimos sacar nuestra ventaja pero no tuvimos efectividad. Luego, en el complemento, comenzamos proponiendo igual pero el rival mostró la jerarquía de su plantel y cuando parecía que lo podíamos resolver con el primer gol, nos empataron en una jugada aislada. Nos costó absorber el impacto pero salimos adelante y el equipo fue a buscarlo. Masuero resolvió y pudimos ganar un partido complejo, contra un rival duro. Lo que se viene en la segunda rueda será así para todos. Nos conocemos, todos jugamos por algo y cada partido será así de complejo. Pero San Martín mostró que tiene reacción, que hay argumentos, que tiene una postura y eso ayuda. Hay que seguir trabajando, mejorando y pensando que lo que se vendrá será muy exigente para todos. Estamos ahí, donde se pelea por cosas grandes y vamos a seguir en la pelea".