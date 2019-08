Matutino. El plantel de San Martín volvió de Neuquén este domingo y ayer lunes ya se metió en la agenda semanal con trabajos en su estadio. Será semana completa hasta el sábado incluido.

Pasó la Copa Argentina y en San Martín ahora el objetivo se llama Primera Nacional. Apuntando al debut en Córdoba del próximo fin de semana del 17, el plantel retomó el ritmo de trabajo de esta extensa pretemporada que comenzó el lunes 10 de junio pasado, con trabajos matutinos. La novedad del primer día de esta semana fue la ausencia del defensor Francisco Mattia, seriamente lesionado ante Villa Mitre, con fractura de maxilar izquierdo. El futbolista estuvo en observación en un sanatorio de Cutral Co por 24 horas y mientras el plantel con sus compañeros emprendía el regreso a San Juan vía aérea, el defensor no lo pudo hacer ya que el médico que le realizó la TAC no aconsejó su traslado por esa vía. Así, Mattia recién emprendió el regreso a San Juan a las 4 de la mañana de este lunes y pasadas las 18 llegó al club. Ahora, el cuerpo médico Verdinegro evaluará los pasos siguientes: operación primero en día a confirmar de esta semana y luego, un post operatorio que lo tendrá mínimo cerca de dos meses afuera de la rutina del resto de sus compañeros.



En tanto el grupo empezó sus tareas en la mañana de este lunes, repitiendo el mismo horario este martes. Para el miércoles, la práctica será por la tarde, volviendo a entrenar en la mañana del jueves. El viernes será en horario vespertino y el sábado se terminará la agenda de trabajo con un entrenamiento por la mañana. Será el último día ya que el domingo habrá licencia para retomar ya el lunes 12 sabiendo cuando será el debut ante Belgrano en Córdoba.



Para el técnico Forestello, la caída ante Villa Mitre por la Copa Argentina sirvió para ver en exigencia plena a todos. Desde los históricos hasta las nuevas caras. Con ese panorama, se vienen días definitorios en este nuevo San Martín que buscará protagonismo en una categoría más que compleja como la Primera Nacional. Hasta ahora la base es premisa desde lo defensivo porque en los amistosos y por la Copa Argentina, repitió los nombres iniciales: Ardente en el arco; Prósperi, Mattia, Pucheta y Escobar. En el medio, aparecieron las incorporaciones manteniendo solo a Marcos Gelabert de la base anterior, rodeado de Luis Jérez Silva, Marcos Fernández, Cristian Barinaga y también Nicolás Bertochi. Mientras que en el ataque, la fórmula inicial es ya probada y conocida con Martín Bravo y Humberto Osorio.

Mattia no viajó en avión por consejo médico y lo hizo vía carretera desde Neuquén

Miadosqui espera definiciones

Tras la eliminación en la Copa Argentina y con la lesión de Mattia, el panorama de refuerzos en San Martín parece estar más abierto que nunca y su propio presidente, Jorge Miadosqui, admitió que están ya acotados por el tiempo porque hasta el jueves 15 estará abierta la chance de incorporar jugadores para la temporada. El titular Verdinegro espera una reunión con el técnico Rubén Forestello para terminar de decidir por dónde acelerar la búsqueda de opciones para terminar de armar el plantel. Hasta ahora han sido 12 las incorporaciones que realizó San Martín pero en estos 10 días seguramente habrá otros nombres probablemente. Mantener la base fue prioridad y hay confianza en lo que se armó como para poder ser protagonistas en la Primera Nacional.

Belgrano sumo al delantero Borja

El delantero Enrique Borja fue presentado como nuevo jugador de Belgrano de Córdoba, equipo que se prepara para la próxima temporada de la Primera Nacional, certamen en el que buscará lograr el ascenso a la Superliga. Borja, de 24 años, llega al club "celeste" procedente de Argentinos Juniors con un préstamo por un año y se integrará esta tarde al plantel que conduce técnicamente Alfredo Berti. Además, en las próximas horas se realizaría el anuncio oficial por la llegada de Diego Crego, un volante que viene de jugar en Real Pilar y tiene 22 años.



Belgrano debutará en la competencia oficial el fin de semana del 17 y 18 de este mes, cuando reciba en Alberdi a San Martín de San Juan, otro de los equipos recientemente descendidos de la Superliga. El Pirata cordobés es dirigido por Alfredo Jesús Berti, quien estuvo en Argentinos Juniors y conoce bastante de los elementos que hay en el plantel del Bicho.