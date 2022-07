Una montaña rusa dentro del mismo partido. Un huracán de sensaciones, momentos y situaciones terminó dejándolo con las ganas a San Martín en su crucial visita a Instituto en Córdoba. Así terminó perdiendo por 2-1 un partido clave que lo podría haber ubicado entre los cinco mejores de la Primera Nacional, pero le pasó de todo. Empezó ganando, le empataron, se quedó con uno más, le echaron uno y terminó perdiendo con un gol en contra. Demasiadas situaciones para resolverlas todas juntas y de manera exitosa, pero en el balance final San Martín nunca pudo ser el San Martín que venía a paso arrollador. Instituto se lo planteó desde el roce, con mucha presión y así se terminó quedando con todo.

No fue el mejor el comienzo del Atlético San Martín. Sin tener el fútbol que había mostrado antes, el Verdinegro hizo lo que pudo generó algunos problemas a un Instituto sorprendido. Fue y fue el Verdinegro hasta que a los 14" apareció Rivero para aprovechar un error de Carranza, poniendo el 1-0 que le servía el partido a San Martín. La Gloria tenía que salir, abrirse y estaba para la contra. No lo supo aprovechar el equipo de Antuña y lo pagó caro cuando a los 33" Watson empató cuando menos lo merecía el local. El empate era castigo pero la expulsión de Graciani en Instituto parecía resolverle otras cosas a San Martín.

El próximo sábado, desde las 15.30, San Martín recibirá a Agropecuario por la fecha 24.

Llegó el complemento y cuando San Martín pareció decidirse a ir a buscarlo, entre la lesión de Escudero y la expulsión de Alejandro Molina le derrumbaron los planes. Instituto creció, se acomodó y a los 13" el infortunio jugó en contra del equipo sanjuanino cuando Di Lena venció su propio arco para poner arriba a los cordobeses por 2-1. Empezó ahí otro partido para el Atlético San Martín. Jugado, obligado y condicionado, el técnico Antuña puso en cancha otro modelo, con línea de tres, tres medios, enganche y dos puntas. Jugado a morir, San Martín fue al frente con lo que le queda pero sin la lucidez necesaria para revertir un partido complicado. Instituto se lo supo plantear desde la presión y la velocidad para lastimarlo y eso fue decisivo. Pudo y empezó ganándolo, se lo empataron cuando menos lo esperaba y después terminó abrumado y confundido. Era partido para ganarlo en los planes, pero terminó siendo derrota en la cancha. Cuando menos lo esperaba y menos lo merecía, San Martín se quedó con las ganas en Córdoba.

Fue una caída que nadie quería y que frenó una marcha ascendente en San Martín. Un llamado de atención para repasar errores y afrontar la recta final sin equivocaciones.



EL BALANCE EN VESTUARIOS

Más preocupados que amargados

Al piso. Matías Escudero trata de frenar el paso de uno de los puntas de Instituto. San Martín no pudo ante La Gloria.

Pasó Instituto y San Martín se quedó sin nada en Córdoba. En el análisis posterior al partido en Alta Córdoba, el entrenador Verdinegro, Raúl Antuña hizo su lectura y remarcó su preocupación por las lesiones y bajas de la última semana, más allá de la amargura por perder: "Duele perderlo porque veníamos a buscar otra cosa. Nunca pudimos entrar en el partido que queríamos hacer porque se hizo más luchado, más friccionado que jugado y ahí se nos complicó. No desmerezco lo de Instituto pero creo que no fue un buen partido nuestro. Pero queda demasiado por delante y estamos arriba. Prefiero esa mirada y apuntar a recuperar a los chicos que se nos lesionaron como hoy pasó con Escudero, con Lemos que se lesionó en la última práctica y con los que ya venían recuperándose como Ramírez y Álvarez. Fue un partido extraño, con demasiadas incidencias y era casi para el 1-1 que para la derrota, que fue por un gol en contra. Hay que seguir trabajando y más ahora para volver pronto a la senda ganadora que es la que nos habíamos acostumbrado".

Otro de los que habló fue Martín Rivero, autor del gol sanjuanino en Córdoba: "No fue un buen partido, no jugamos bien. Ellos no presionaron en todos lados y nunca tuvimos la fluidez de otros partidos en los que goleamos inclusive. Nos costó y cuando parecía que lo podíamos ganar, se nos terminó complicando. Hay que seguir trabajando igual porque queda demasiado y estamos decididos a estar en la pelea grande. Tenemos que recuperarnos rápido para encarar lo que se viene".

Triunfos de Estudiantes y Chaco

En la continuidad de la fecha 23 de la Primera Nacional, Chaco For Ever no perdonó el flaco presente de Sacachispas y le ganó 1-0 de visitante. En tanto que en Madryn, el Deportivo lo dio vuelta ante Flandria para terminar ganando por 3-2.En Santiago del Estero, Mitre no perdonó el pobre presente de San Telmo y lo venció por 2-1, mientras que en Río Cuarto, Estudiantes venció por 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Hoy se completará la fecha con Defensores de Belgrano-Atl Rafaela, a las 19.40 Alvarado-Alte Brown y a las 21,40 San Martín de Tucumán-Santamarina de Tandil.