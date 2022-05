Parecía que se terminaba la racha, que después de 106 días y de 15 fechas, San Martín volvía a ganar de visitante y en Mendoza, nada menos... Pero en el minuto final, el maleficio de no poder ganar fuera de San Juan tomó cuerpo en la figura de Bruno Nasta para que el clásico contra Deportivo Maipú terminara siendo un doloroso empate 2-2 que el Atlético San Martín lamenta todavía. Es que hubo reacción para levantar el 0-1 inicial y ponerlo 2-1 a favor, más las chances de poder liquidarlo pero todo se derrumbó en el último minuto en Mendoza y San Martín volvió a quedarse con las ganas.

Como era de esperar, el inicio del juego fue propiedad del Cruzado mendocino que impuso condiciones a partir de la movilidad de sus volantes Manzur y Fausto Montero. Presionó, desacomodó a San Martín y a los 26" sacó la ventaja con el gol de Damián De Hoyos que parecía premio merecido para un Maipú más ambicioso. San Martín reaccionó tras el gol. Se adelantó, mejoró la presión y equilibró todo pero no le alcanzó para emparejar el marcador. En el complemento, San Martín volvió con la misma tónica y con más fútbol que Maipú fue a buscar todo lo que quería. Lo empató rápido con Sebastián González y desde ahí fue mucho más que el dueño de casa. A los 22" del complemento, Matías Giménez metió un golazo para poder pasar al frente. San Martín lo había dado vuelta y debía asegurarlo. Lo intentó siempre, arriesgó más de lo indicado tal vez yendo al frente con mucha gente pero no acertó en la definición y eso tendría sus costos. Se lo comió Pablo Ruiz, se lo devoró después Sebastián Penco. No se podía resolver y Deportivo Maipú encontró su premio cuando Castelli desbordó y encontró en el centro a Nasta para poner el 2-2 casi injusto por lo que habían hecho los dos. San Martín se quedó con las ganas.

No hubo tiempo para más. Antuña ya se había jugado con los cambios y el tiempo solo alcanzaba para el lamento. Era de San Martín y una vez más se quedó con las ganas ante un rival que lo complicó al principio pero al que después controló con total superioridad.

Cuando parecía que se terminaba la racha adversa, cuando había demostrado que podía levantar la desventaja, dudó en el instante final y se quedó con gusto a poco. No pudo ganar, pero tampoco perdió y eso, de visitante, siempre vale aunque la espina de no poder ganarlo afuera de San Juan siga doliendo.

Belgrano estiró su ventaja en la cima

Belgrano sigue sumando puntos que lo acercan a su gran objetivo: el ascenso y el regreso a la elite del fútbol argentino. El equipo que lidera el campeonato en la Primera Nacional igualó 1-1 en su visita a Temperley y estiró a seis la ventaja con su perseguidor más cercano. A los 21 minutos del primer tiempo, sorprendió en el área chica Juan Barinaga para marcar la ventaja del Celeste.

Cerrando la primera etapa, a los 45 minutos, Toloza marcó el tanto de la igualdad de Temperley.

Belgrano llegó a los 38 puntos que lo tiene en la punta sin que nadie pueda hacerle sombra. Su más cercano seguidor, San Martín de Tucumán tuvo jornada libre y quedó con 32 unidades, seis por debajo del equipo conducido por Guillermo Farré.

Este domingo, Deportivo Madryn perdió 1-0 de local con Guemes de Santiago del Estero, en río Cuarto, Estudiantes y All Boys igualaron 1-1 mientras que en Jujuy, Gimnasia goleó 3-0 a Almirante Brown. En Mar del Plata, Alvarado y Giomnasia de Mendoza no se sacaron ventajas y en Santiago del Estero, Mitre igualó 2-2 con Atlético Rafaela.

ANTUÑA NO QUEDÓ CONFORME

"Merecimos ganarlo pero no liquidamos"

Apenas terminó el partido, el técnico de San Martín encaró el analisis sin ocultar la molestia y el dolor por el agónico empate de Maipú: "Merecimos ganarlo. De eso no tengo dudas. Fuimos mas en el complemento, levantamos la desventaja, lo dimos vuelta y creo que pudimos haberlo liquidado con dos o tres contras que no salieron. Pero ellos tuvieron una contundencia tremenda y en el único tiro al arco de todo el complemento, nos empataron. Duele el resultado pero creo que el trámite fue favorable a nuestra propuesta. En el primer tiempo nos costó un poco más, pero en el entretiempo vi cómo reaccionaron los chicos y así, en el segundo tiempo demostraron lo que son. Ajustamos las lineas, achicamos espacios y nos hicimos dueño del partido. Fue un muy buen período de San Martín en el que empató y lo dio vuelta, primero con una gran jugada asociada para el gol de González y después, con el golazo de Giménez. Duele y molesta creo que merecimos ganarlo".