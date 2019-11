Goleador. Martín Bravo se ha convertido en la pieza clave de este presente de San Martín y fue el autor del penal que abrió el camino del triunfo ante Nueva Chicago. En el Pueblo Viejo, la racha es positiva.

No hay dos sin tres en San Martín, Esa era la premisa y este viernes terminó confirmada con el triunfo por 1-0 sobre Nueva Chicago en el Pueblo Viejo para terminar en zona de clasificación al reducido. El gol de la victoria fue obra de Martín Bravo, de penal, Con un primer tiempo intenso y prometedor y con ese complemento donde San Martín eligió protegerse.



El comienzo de San Martín fue el indicado. Con mucha presión, con enorme autoridad, se adueñó de la pelota y llevó el juego al perfil que ya tiene: mucha circulación, amplitud por los costados y gran presencia colectiva en posiciones ofensiva. Gonzalo Ramírez fue determinante por la derecha y con sus desbordes, generó lo mejor. A los 7" probó a Silva y respondió el arquero de Chicago. San Martín era mas y a los 11" llegó el penal de Nelle ante la arremetida de Barrios. Mano, penal y conversión exitosa para Martín Bravo que a los 14" puso a ganar a este San Martín que había hecho todo bien. Pero llegó el bajón Verdinegro y se complicarían las cosas casi sin necesidad. Perdió la pelota, le dejó reacción a Nueva Chicago y la historia se emparejó. Y claro, sobre los 40" el Torito de Mataderos casi encuentra el empate con un remate de Asenjo que desvió Ardente en gran atajada.



En en complemento, Nueva Chicago cambió de postura y eligió atacarlo a San Martín de entrada. Creció el trabajo de Ardente en los primeros minutos incluso tapandole un cabezazo a Asenjo. Cambió la postura San Martín, creció algo Chicago y el trámite del complemento fue demasiado trabado. Ya no hubo profundidad con Ramírez, entró Gelabert para recuperar el control de la pelota, pero el Verdinegro ya no fue el mismo. Nueva Chicago intentó con lo que tenía y San Martín prefirió el orden, la marca y todos los cuidados para terminar hilvanando la tercera victoria en serie, sabiendo que el momento es el indicado para sumar puntos gordos.



Equilibrio. Marcos Fernández intenta habilitar a Giménez de cabeza pero no tendrá éxito. El volante rindió en el medio para tener a San Martín siempre bien parado.

Por la Zona A, hoy desde las 17 jugarán Agropecuario con Estudiantes de Río Cuarto.

Una noche larga en Concepción

En la semana se había especulado con la postergación para este sábado del partido por la imposibilidad de Nueva Chicago de alojarse en San Juan a raíz de la ocupación total por los Juegos Binacionales de la plaza hotelera en la provincia. Decidieron llegar a Mendoza, concentrar allá y viajar a primera hora de la tarde a la provincia. Pero en el camino la movilidad que trasladaba al plantel del Torito de Mataderos retrasó su arribo al estadio Hilario Sánchez Rodríguez. Hubo acuerdo y cooperación en los pares de San Martín que decidieron postergar el inicio del encuentro en media hora inicialmente pero luego, estiraron los plazos por quince minutos más. Así, el choque entre Verdinegros recién comenzó a las 22.15 con un marco más que especial en el Pueblo Viejo, siendo uno de los mejores registros de asistencia en la presente temporada.

Las claves

Alta presión

San Martín entró con el libreto que ya aprendió y esa presión inicial le dio resultados para resolver el primer tiempo a su favor pese a que perdió la pelota.

Repliegue

En el complemento, Chicago ajustó las marcas y le quitó la salida profunda por la derecha que era Ramírez y con eso obligó al repliegue sanjuanino.

El futuro

San Martin visitará el próximo domingo en Puerto Madryn a Guillermo Brown, mientras que luego cerrará el año en San Juan frente a Alvarado de Mar del Plata.